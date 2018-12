Stadig bagefter med sterilisering: Mindst 80 operationer aflyses

Mindst 80 patienter vil i den kommende uge opleve, at deres ventede operation bliver aflyst, fordi man mangler sterilt udstyr på Aarhus Universitetshospital.

- Hvor man i den her uge har aflyst 250 operationer, så forventes det antal, der bliver aflyst i næste uge, at være mellem 80 og 90 operationer, siger Henrik Gottlieb (S), formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

- Det er en markant forbedring, men det er selvfølgelig mange patienter, der stadigvæk ikke kan blive behandlet, og de vil få tilbud om at blive behandlet på regionens andre hospitaler eller i det private, siger Henrik Gottlieb.

I sidste uge kom det frem, at sygehuset var nødt til at aflyse hele 250 operationer i denne uge. Det sker, fordi man på Sterilcentralen ved Aarhus Universitetshospital mangler medarbejdere til at sterilisere operationsudstyr.

I en redegørelse fra hospitalet står der, at man i øjeblikket vil kunne lave 10 procent færre operationer. Hospitalsdirektøren fra Aarhus Universitetshospital fortæller til TV2 ØSTJYLLAND, at man først forventer at være i normal drift til marts.

- Selvom vi har fået nedbragt antallet af vogne, som venter, så er der stadigvæk nogle tilbage, og det skal vi have løst. Det med personalet bringer vi i orden over de næste måneder, så vi forventer at være oppe at køre igen til marts 2019, siger Jørgen Schøler Kristensen, der er lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er også en række andre problemer, der udfordrer driften på Sterilcentralen.

- Vi skal også have løst de andre udfordringer, som der er - eksempelvis tekniske vanskeligheder med vognvaskere - og så har vi også en IT-udfordring, som vi skal have løst på længere sigt, forklarer Jørgen Schøler Kristensen.

Ministeren følger med

På Christiansborg følger Sundhedsministeren nu med, og hun bekymrer sig om patienternes ve og vel i forbindelse med de aflyste operationer.

- Det, der optager mig som sundhedsminister, er, at regionen helt håndholdt får taget godt hånd om patienterne. At sørge for, at de får relevant information, får nybooket deres operationer, og man også lever op til patientrettigheder, man har, siger sundhedsminister Ellen Thrane Nørby (V), og fortsætter:

- Jeg kommer til at følge den her sag tæt. For redegørelsen peger også på, at de her aflysninger kan stå på mere end en måned endnu. Derfor er der mere behov for, at Region Midtjylland helt konkret tager fat på patienterne, sørger for, at de får god information.