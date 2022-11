18-årig satte sig ind i patruljebil og spyttede på politibetjent

En 18-årig mand blev mandag anholdt for at have spyttet en politibetjent i ansigtet.

Episoden opstod efter politiet tog kontakt til manden på Trige Centervej i Aarhus mandag eftermiddag. Her havde den 18-årige sat sig ind på bagsædet af en fremmed persons bil.

Da patruljebilen ankom til stedet, satte manden sig også ind på bagsædet af den.

Da politiet bad manden om at stige ud, spyttede han betjenten i hovedet.