Sprøjtegift fra private haver fundet i byens drikkevand

Tidslerne vælter op mellem terassens fliser og mælkebøtterne har familiekomsammen langt husmuren. Mange haveejere kan nok genkende fornemmelsen af, at ukrudtet hele tiden er et skridt foran.

I sådanne situationer kan det være en nem løsning at finde sprayflasken med round-up eller en anden sprøjtegift frem fra gemmerne og få problemerne til at forsvinde med et enkelt pift med flasken.

Men den nemme løsning på den korte bane kan give store problemer på den lange bane.

- Det er en rigtig dårlig idé at tage ukrudtet med sprøjtegift. Vi bor nemlig oven på vores eget drikkevand her i Aarhus Kommune, siger geolog Bo Vægter, der sidder i bestyrelsen for en forening af vandværker i Aarhus Kommune.

Når vi bruger sprøjtegift i vores haver, kan det ende i grundvandet og forurene grundvandsressourcerne, som er kilden til vores drikkevand. Bo Vægter, geolog og bestyrelsesmedlem i foreningen af vandværker i Aarhus Kommune.

- Det betyder, at når vi bruger sprøjtegift i vores haver, kan det ende i grundvandet og forurene grundvandsressourcerne, som er kilden til vores drikkevand. Bare 1 gram sprøjtegift kan forurene en families forbrug af drikkevand i 80 år, forklarer han.

Der er fundet rester af sprøjtegift i 40 procent af boringerne i Aarhus Kommune. Arkivfoto.

Kampagne i gang

Vandværkerne kan konstatere, at der er fundet rester efter sprøjtegift i 40 procent af boringerne efter grundvand i Aarhus Kommune. Derfor er vandværkerne nu gået sammen om en kampagne, som de lancerer fredag, der også er FN´s internationale vanddag.

Kampagnen hedder ”Til kamp for det rene drikkevand – drop sprøjtegift i haven” og skal forsøge at få aarhusianerne til at bruge mindre sprøjtegift i haverne.

- Vi opfordrer meget til, at aarhusianerne lader være med at sprøjte, siger Bo Vægter.

- Vandværkerne ser gerne, at private holder sig fra sprøjtegift. Vi er en ret folkerig kommune, og der er boringer i stort set hele kommunen. Derfor ligger mange huse i områder, hvor det regnvand, der falder på deres grund, siver direkte ned i det vand, der bliver omdannet til drikkevand.

Værst på fliser

Uanset hvor på sin grund man som husejer bruger ukrudtsgift, så er det ikke godt for grundvandet. Men bruger man giften i indkørslen eller på terassen, så er det nærmest endnu værre, lyder det fra geologen.

- Det er et problem, og det er særligt stort, når de bliver brugt i indkørsler på fliser og grus. For der er der stor risiko for, at det bare siver direkte ned og bliver til grundvand, når det regner, forklarer Bo Vægter.