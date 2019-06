Sprøjteforbud på vej til Samsø

Drikkevandet på Samsø er i fare for at blive forurenet, og derfor vil Socialdemokratiet og SF nu indføre sprøjteforbud i drikkevandsområder. Et lignende forbud har tidligere været indført i Aarhus Kommune, og nu er det så på vej til Samsø.

Når vandet er forurenet, kan vi ikke lige hente det i nabokommunen. Derfor skal vi passe særligt meget på drikkevandet her. Marcel Meijer, Borgmester, Socialdemokratiet, Samsø Kommune

Kommunen vil indføre et totalt sprøjteforbud i de områder, hvorfra drikkevandet pumpes. Socialdemokratiet og SF, der står bag forslaget, har til sammen seks mandater og dermed flertal i byrådet.

- Som ø er vi virkelig sårbare i forhold til vores drikkevandsreserver. Når vandet er forurenet, kan vi ikke lige hente det i nabokommunen. Derfor skal vi passe særligt meget på drikkevandet her, siger borgmester Marcel Meijer (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

01:36 VIDEO: I oktober 2018 lavede vi dette indslag om den lurende miljøkatastrofe på Samsø. Luk video

Det er blandt andet en tidligere losseplads, der har været med til at skabe bekymring for samsingernes drikkevand. Lossepladsen blev nedlagt for mere end 60 år siden, men en rapport fra Region Midtjylland i oktober 2018 viste, at der kan være risiko for nedsivning fra den nu tildækkede Pillemark Losseplads.

- Det spiller også ind i vores udmelding, for lossepladsen er en del af det samlede trusselsbillede mod drikkevandet. Vi må gå ud fra, at der stadig siver pesticidrester fra lossepladsen ned i grundvandet, og vi er ved at undersøge, hvad det vil koste at grave den op, siger Marcel Meijer.

Årelang kamp i Aarhus

I Aarhus Kommune har landmænd i den sydlige del af kommunen længe kæmpet mod kommunen om sprøjteforbuddet. Kommunen indførte i 2017 et sprøjteforbud for ni landmænd, og siden da har de af flere omgange klaget over afgørelsen.

Jeg er selvfølgelig dybt skuffet over den afgørelse, som er kommet, men jeg er ikke forbavset. Folkedomstolen har dømt mig. Jens Anker Boye, landmand ramt af sprøjteforbud

I maj fik Aarhus Kommune medhold fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i den såkaldte Beder-sag, der altså handler om sprøjteforbud. Det betyder, at kommunen må gøre det ulovligt for landmænd at sprøjte marker tæt ved vandboringer.

- Jeg er selvfølgelig dybt skuffet over den afgørelse, som er kommet, men jeg er ikke forbavset. Folkedomstolen har dømt mig. De vil have rent drikkevand, og det vil jeg også, men det er præmissen, jeg er utilfreds med, sagde landmand Jens Anker Bøje den 29. maj til TV2 ØSTJYLLAND.

02:28 VIDEO: Landmanden Jens Anker Bøje har tidligere fortalt til TV2 ØSTJYLLAND, at han er utilfreds med afgørelsen om et sprøjteforbud. Indslaget er fra 29. maj 2019. Luk video

Men sagen er ikke afsluttet endnu. I sidste uge lagde Landbrug & Fødevarer sag an mod Miljø- og Fødevareklagenævnet

- Jeg er træt af, at det er kommet så vidt. Men det er den eneste mulighed, vi har. Jeg synes i hvert fald, at kendelsen fra klagenævnet er fuld af faktuelle fejl, siger Jens Anker Bøje, der er en af de ni landmænd, som bliver ramt af sprøjteforbuddet.

Ikke skræmt af Beder-sagen

Sporene fra den langvarige strid i Aarhus Kommune skræmmer dog ikke på Samsø.

- Vi har afventet retssagerne i Aarhus, inden vi selv ville gå i gang. Men indtil videre er de gået kommunens vej, og så tør vi også gå i gang med sprøjteforbuddet, siger borgmesteren på Samsø, Marcel Meijer, til TV2 ØSTJYLLAND.

Man behøver ikke gå i panik, og vi vil også gerne gå i dialog med landmændene. Jeg er ikke så nervøs for den dialog. Marcel Meijer, Borgmester, Socialdemokratiet, Samsø Kommune

03:32 VIDEO: I januar 2018 var sprøjteforbuddet i Aarhus Kommune til debat her på TV2 ØSTJYLLAND. Luk video

Processen med at få indført et forbud er lang, og det er endnu ikke vedtaget i byrådet. Marcel Meijer understreger, at man kommer til at gå i dialog med lokalbefolkningen.

- Sprøjteforbuddet er i drikkevandsområderne, og det er kun en lille del af øen. Man behøver ikke gå i panik, og vi vil også gerne gå i dialog med landmændene. Jeg er ikke så nervøs for den dialog, siger Marcel Meijer.

Forbuddet skal behandles på et byrådsmøde i august.