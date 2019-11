Spritstiv bilist snuppet to gange på få timer

En 50-årig mand fra Randers lod sig onsdag aften ikke slå ud af, at han blev stoppet af politiet med sprit i blodet.

Kort efter han blev løsladt af politiet, valgte han nemlig at sætte sig bag rattet igen.

Første anholdelse fandt sted klokken 23:37. Det var en vagt, som helt tilfældigt, bemærkede den 50-årige slingrer rundt i sin bil på Havnegade i Randers. Blandt andet kørte bilisten op over en cykelsti og et fortov.

En vagt nede på Havnegade i Randers fik øje på den 55-årige mand som kom slingrende i sin bil. Foto: Google Satellit

På Hospitalsgade steg den 50-årige ud af bilen og begyndte at gå i usikker gang fra stedet. Vagten tilkaldte en kollega og sammen fik de standset den 50-årige og holdt ham tilbage, indtil politiet kom frem.

- Det er rigtig godt gået af de to vagter, som reagerer så hurtigt. Stor ros til dem, siger kommunikationsrådgiveren ved Østjyllands Politi, Jakob Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Alkometertesten viste en promille, som var et godt stykke over det tilladte. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

En alkometertest viste en promille et godt stykke over det tilladte, og betjentene anholdt ham derfor og sigtede ham for spritkørsel.

Efter at have været forbi politistationen i Randers og skadestuen til en blodprøve, blev den 50-årige løsladt med besked om at tage en taxa hjem.

”En ven skulle hente bilen”

Betjentene parkerede den 50-årige mands bil i nærheden af det sted, hvor de anholdt ham, og gav ham besked på, at kunne hente den, når han igen blev ædru.

- Omkring klokken 01:00 ringer den 55-årige mand til en betjent for at høre, hvor bilen holder parkeret. Han skulle vide det, fordi en ven ville hente bilen, men heldigvis var betjenten kvik og sendte en patrulje derud, hvor bilen var parkeret, siger Jakob Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands Politi anholdt den 55-årige mand for anden gang inden for få timer på Nordjyske Motorvej tæt på afkørslen ved Hadsten. Foto: Google Satellit

Det viste sig at være en klog idé. Da betjentene ankom, var bilen nemlig allerede væk.

Kort tid efter fandt de bilen på Nordjyske Motorvej tæt på afkørslen mod Hadsten. Bag rattet sad den 50-årige mand, som stadig ikke var ædru nok til at køre. Han blev derfor endnu en gang anholdt og sigtet for spritkørsel.

Denne gang blev han bedt om at få en anden til at hente bilnøglen på stationen.

