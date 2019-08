Spritbilist fundet af hund under halm

Torsdag formiddag blev Østjyllands Politi kaldt ud til et færdselsuheld i Malling nær Århus, hvor en bil havde påkørt en lastbil. Tilbage i bilen sad en passager, mens førersædet var tomt. Bilisten var ifølge flere vidner stukket af ind over en nærtliggende mark.

- Vi får tilkaldt en hundepatrulje, som går på spor efter manden, og hunden får hurtigt færten af føreren, siger Jakob Christensen fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Hunden finder manden under en bunke halm, hvor han ligger og kigger på sin telefon.

Det viste sig også, at manden var påvirket af alkohol. Han blev sigtet for spirituskørsel og for at stikke af fra et trafikuheld.

Passageren i bilen blev tilset af ambulancepersonale, da han havde mindre skader. Politihunden blev rost med et klap på hovedet og en godbid.