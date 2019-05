SPOT festival åbner for 25. gang

Der bliver masser af musik og liv i gaderne i Aarhus, når SPOT Festival for 25. gang løber af stablen i denne weekend.

Med over 200 koncerter, talks og film på programmet vil byen være pakket ind i kultur.

Festivalen arrangeres af Dansk Rock Samråd (ROSA) og Musik Export Denmark (MXD). Formålet er at fremme nye danske og nordiske bands i musikbranchen.

Læs også Tsunami og Gule flammer: Hør årets kapsejlads-sange her

Ifølge direktør for ROSA og SPOT Festival, Gunnar Madsen, kan publikum forvente at møde et bredt udsnit af de nye musikalske strømninger, der kommer frem på den danske musikscene inden for de næste par år.

- Vi kommer til at tegne et billede af de bands, der begynder at markere sig i musikbranchen, siger Gunnar Madsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Sangerinden Mekdes åbnede torsdag eftermiddag Spot Royal scenen ved Magasin.

Torsdag bliver festivalen sparket i gang med gratis koncert ved den spanske trappe ved Magasin, som samarbejder med SPOT Festival.

- Det bliver et brag af en festival i år, og vi er jo gået mere ind i samarbejdet med SPOT i år end nogensinde, så vi glæder os helt vanvittig meget til denne fest sammen med aarhusianerne, siger Britta Luplau, der er Brand Manager ved Magasin, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Ny musik fra Gnags - frontfigurer finder sammen efter 20 år

Ramt et behov

Konceptet bag SPOT Festival adskiller sig meget fra andre festivaler. Derfor vil man ikke kunne finde nogle af de største danske kunstnere på scenerne i denne weekend.

Lige siden festivalen startede, har konceptet været at sætte fokus på nye, ukendte kunstnere.

- Vi har ramt et reelt behov for musiklivet med den her festival. Musikken er ny her. Vi giver kunstnere lov til at blive set, så de kan udvikle sig og komme videre, siger Gunnar Madsen.

Læs også Morten fik hugget hoften over - nu vil han gennemføre Ironman

Og det kan veninderne Andrea Mikkelsen og Julie Damgaard nikke genkendende til. De arbejder frivilligt på årets festival og glæder sig til at mærke stemningen og lære en masse ny musik at kende.

- Det er så fedt, at der bare popper en masse koncerter rundt omkring i byen, siger Julie Damgaard fra Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Andrea Mikkelsen (t.v.) og Julie Damgaard glæder sig til at opleve den gode stemning og nye koncertoplevelser hen over weekenden.

Stigende interesse

De to veninder er ikke de eneste, der er begejstrede for SPOT Festival. Festivalen oplever en stigende interesse fra publikum.

Det er blevet et tilløbsstykke blandt aarhusianerne, der strømmer til både de gratis arrangementer og de betalte koncerter.

- Over de sidste 7-8 år har vi næsten fordoblet vores publikum. Det er jo helt fantastisk, siger Gunnar Madsen.

Arrangørerne regner med over 6000 betalende gæster til dette års festival.

SPOT Festival foregår fra den 2. til 4. maj. Spilleplanen kan ses her.

Læs også Unge bruger gåtur og sociale medier til at samle ind til sclerose