Sporarbejde mellem Langå og Hobro: DSB indsætter togbusser

På den 45 kilometer lange togstrækning mellem Langå og Hobro skal Banedanmark nu i gang med et omfattende sporarbejde, og det får betydning for rejsende på strækningen.

Fra den 30. juni spærres strækningen nemlig helt, og det betyder, at man i stedet skal med en togbus, hvis man skal rejse mellem Langå og Aalborg.

- På lørdag begynder Banedanmark et meget stort sporarbejde på strækningen imellem Langå og Hobro, og det er et sporarbejde, der betyder, at vi faktisk ikke kan køre tog på hele strækningen fra Langå og så helt op til Aalborg, og i den periode så kører vi med togbusser i stedet for, siger informationschef ved DSB, Tony Bispeskov.

Banedanmark oplyser, at strækningen efter planen er spærret til og med den 26. august.

77 kilometer skinner skal skiftes

Sporarbejdet betyder blandt andet, at 77 kilometer skinner skal udskiftes, ligesom der også skal udskiftes sveller og sporskift.

- Ligesom at der er asfalt på vejene, så har skinnerne også brug for at få en tur under luppen. Nogle af dem skal udskiftes, og andre kan sikkert bruges igen, siger Tony Bispeskov.

I forbindelse med sporarbejdet bliver der også foretaget ombygningsarbejde på togstationerne i Hobro og i Randers.

Arbejde i sommerferien

At Banedanmark vælger at lukke strækningen mellem Langå og Hobro i juli og det meste af august er ikke helt tilfældigt. Der er nemlig færre rejsende på strækningen i sommerferieperioden.

- Det er et meget omfattende sporarbejde, som Banedanmark laver, og når de laver det netop om sommeren, så er det jo fordi, at det er en periode på året, hvor der er færre, der er ude at rejse med vores tog. Vi havde selvfølgelig helst set, at vi kunne køre tog hele tiden, men omvendt så skal Banedanmark også have mulighed for at vedligeholde skinnerne, siger Tony Bispeskov.

