Spørgsmål og svar om valget: Må jeg tage min hund med ind?

Hvilket valg er det nu, vi skal stemme til i dag?

Det er der flere, der er i tvivl om, lyder det fra Lars Møller, der er valgstyrerformand i Norddjurs Kommune.

Det oplevede han i går, da han var på gaden for at føre kampagne for Socialdemokratiet, som han er medlem af.

Og til de, der endnu ikke har styr på det. Det er Europaparlamentsvalget, vi skal stemme til i dag.

Der skal vælges 14 politikere,som skal repræsentere Danmark i Europaparlamentet i de kommende fem år.

Mindst og mest kø ved stemmeboksen

I kulturhuset Pavillonen, som er Norddjurs Kommunes største stemmested, er der 7737 stemmeberettigede, og for at man ikke skal bruge for meget af sin søndag på at stå i i kø, vil mange nok gerne vide, hvornår der er mest og mindst kø ved stemmeboksene.

Der mødte mange op kl. 9, da stemmeboksene åbnede i Pavillonen i Grenaa.

- En klassisk valgdag kommer der et ryk sidst på dagen, men vi får ikke det helt klassiske billede, da det er en fridag i dag, siger Lars Møller (S).

Han forventer, at der vil være mindst trafik omkring frokosttid og mest op af formiddagen og ud på eftermiddagen. Men han synes, det er svært at sige, da det ikke er ofte, at der er valg på en søndag.

Han forventer dog, der vil være færre, der stemmer i dag end der kunne være, da mange allerede har brevstemt, og så tror han også, at nogle vil fravælge EP-valget, fordi der også er Folketingsvalg snart:

- Det, at vi skal til valg to forskellige dage i stedet for den samme dag, tror jeg vil gøre, at nogle vil fravælge det her valg. Hvis de har tendens til at fravælge et valg, så vil jeg tro, at det vil blive det her, siger Lars Møller.

Barn og hund med i boksen

Andre spørgsmål, som han oplever, at folk har i forbindelse med valget, er:

Må man tage sin hund eller mit barn med ind i stemmeboksen?

- Vi holder selvfølgelig styr på, at der ikke sker noget, som ikke må foregå. Men tager folk et barn eller en hund med ind, så ser vi gennem fingrene med det.

Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt mit valgkort?

- Hvis man kommer af sted uden, skal man ike give op, så finder vi ud af det, hvis de har sygesikringsbevis med. Vi strækker os langt for at få folk til at stemme, så kom under alle omstændigheder.

Man kan stemme til EP-valget i dag fra kl. 9 til kl. 20.