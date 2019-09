Spiritusbranche: Forbyd al salg af alkohol til unge under 18 år

Unge på 16-17 år skal slet ikke have mulighed for at købe alkohol, uanset hvor lav alkoholprocenten er.

Det mener vin- og spiritusgrossisternes interesseorganisation, VSOD, ifølge avisen Danmark.

- Alkohol er et produkt for voksne, og det er et nydelsesprodukt.

- For os drejer det sig om at sælge vores produkter på en ansvarlig måde, og det er ikke ansvarligt at sælge alkohol til mindreårige. Vi synes, det er forkert, at 16-17-årige kan købe alkohol, uanset om det er vin, øl eller cider, siger Carsten Suhrke, formand for VSOD, til Ritzau.

Ønsker et totalforbud

Lovgivningen dikterer i dag, at unge under 18 år må købe alkohol, hvis alkoholprocenten er under 16,5.

Carsten Suhrke siger til avisen, at holdningen ikke er ny i organisationen, men at den overrasker de fleste.

Det er skadeligt for en ung hjerne på 16-17 år, hvor puberteten i forvejen galoperer. Sådan en hjerne er slet ikke færdigudviklet, og det er en rigtig dårlig idé at hælde alkohol i den. Peter Konow, direktør i Alkohol & Samfund

En af dem, som netop er overrasket over branchens interesse i et totalforbud, er Peter Konow, som er direktør i Alkohol & Samfund.

- Det var jeg ikke klar over. Men jeg er da virkelig glædeligt overrasket, for det er en vigtig sag.

- Det er skadeligt for en ung hjerne på 16-17 år, hvor puberteten i forvejen galoperer. Sådan en hjerne er slet ikke færdigudviklet, og det er en rigtig dårlig idé at hælde alkohol i den, siger han til avisen Danmark.

Både han og VSOD er fortørnede over, at nogle producenter producerer alkoholshots med lige under 16,5 procent alkohol i, så de helt unge kan købe dem.

Forslaget møder modstand

Bryggeriforeningen, som varetager de danske bryggeriers interesserer, er ikke umiddelbart klar på at hoppe med ideen.

Skulle vi ikke få 16-års grænsen til at fungere, inden vi hæver den til 18 år, hvor det alt andet lige vil blive endnu sværere at håndhæve reglerne. Niels Hald, direktør, Bryggeriforeningen

- Det, vi taler om, er jo, om en 17-årig 2.g'er skal have mulighed for at købe nogle øl, hvis han eller hun skal til fest på gymnasiet.

- Det kan godt være, man skal opgive det, men vi tillader os bare at sige: Skulle vi ikke få 16-års grænsen til at fungere, inden vi hæver den til 18 år, hvor det alt andet lige vil blive endnu sværere at håndhæve reglerne, siger direktør Niels Hald til avisen Danmark.

