Spillerbørs hjælper børn og unge til at finde et fodboldhold

Kattegat Cup i Grenaa lægger hele denne uge græsplæne til 125 fodboldhold, og selvom man ikke har et hold, kan man også være med.

Arrangørerne har nemlig oprettet en spillerbørs, hvor spillere, der mangler et hold, kan finde sammen med hold, der mangler spillere.

- Fra hvor vi før sendte vi nogle hjem, som manglede en spiller eller børn, der var kede af, at de ikke kunne spille, så synes jeg faktisk, at det går rigtig godt, siger Kim Pertou Andersen, der er formand for Kattegat Cup, til TV2 ØSTJYLLAND.

Møder nye mennesker

Spillerne på børsen skriver deres alder, telefonnummer, position på banen og en lille beskrivelse af deres niveau. Derefter bliver de kontaktet af klubber, der mangler spillere.

- Jeg synes, det er fedt at møde mennesker gennem fodbold. Det er nogle skønne drenge alle sammen. Gode trænere, siger 16-årige Magnus Johannes Rasmussen, der til daglig spiller i Åstrup/Hammelev.

Han meldte sig til spillerbørsen, fordi hans eget hold ikke skulle med til turneringen, og her blev han matchet med DHFs U17-hold, der manglede spillere.

- Jeg synes, det er en god måde at komme ud og hjælpe andre, og møde nye mennesker, siger Magnus Johannes Rasmussen.

Niveau ikke vigtigst

Også for et af de hold, der manglede spillere, har spillerbørsen været et velkomment initiativ.

- Det er jo vores redning, for nu har vi lige pludselig fire udskiftere. I den her varme er det jo rigtig nødvendigt, siger Klaus Nielsen, der er U14-træner i Dybvad - Hørby & Flauenskjold (DHF).

Han fortsætter:

- Jeg kiggede efter spillere, der passede med min årgang. Jeg filtrerede ikke mellem de bedste, det vigtigste var at få spillere nok.

Det er 35. gang, at Kattegat Cuppen finder sted, men det er kun anden gang, at spillerbørsen er blevet indført.