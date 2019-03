Spentrup skal være cykelsikker

Folk kører for stærkt, og sikkerheden for cyklister og fodgængere er ikke god nok.

Sådan har mange henvendelser fra borgere i Spentrup været til Randers Kommune.

Der bliver gravet og plantet skilte i Spentrup.

Men det bliver der nu gjort noget ved. Kommunen sætter onsdag og torsdag chikaner op, så billisterne bliver tvunget til at sænke farten.

Det fortæller Birgit Berggrein, der er projektleder for Randers Cykelby.

- Det helt centrale er, at det mindsker risikoen for, at der sker ulykker. Men det gør også, at der kommer en større tryghed blandt de elever, der cykler til den lokale skole, siger hun.

Jeg er stensikker, at det ikke kun gør noget godt for de unge, men også for de ældre. Peter Chapion Vejlgård, næstformand i skolebestyrelsen på Blicherskolen

Og hos den lokale skole, Blicherskolen, er skolebestyrelsen også glad for, at der nu bliver gjort noget for at skabe et mere trygt cykelmiljø.

- Det har været et ønske for os længe, og det er utroligt dejligt, at vores bøn nu bliver hørt, siger Peter Chapion Vejlgård, som er næstformand i skolebestyrelsen på Blicherskolen.

- Jeg er stensikker, at det ikke kun gør noget godt for de unge, men også for de ældre, fortsætter han.

Gode erfaringer

Tidligere har Randers Kommune gennemført et lignende projekt i nabobyen Asferg. Her oplevede kommunen, at effekten var god.

Og det er de erfaringer, som de nu bruger til at bygge de nye chikaner i Spentrup.

Alle billister skal tvinges ned i fart. Harald Ruby Christoffersen, ingeniør hos Veje og Trafik i Randers Kommune

Det fortæller Harald Ruby Christoffersen, som er ingeniør hos Veje og Trafik i Randers Kommune.

- Vi løber altid ind i nogle udfordringer, når vi laver den slags i de mindre byer på landet. Derfor er chikanerne i Spentrup bygget sådan, at de kan justeres, hvis nogle af dem bliver påkørt af en stor traktor den ene gang efter den anden. Men vi laver selvfølgelig en afvejning af alle faktorerne. Det skal ikke være sådan, at personbilerne kan køre forbi chikanerne med 50 kilometer i timen. Alle billister skal tvinges ned i fart, siger han.

Der bliver gjort rent på vejene, efter skiltet er kommet i jorden.

Om det har den ønskede effekt kan ses allerede torsdag, når vejene er justeret.

Prisen for det nye anlæg er på 600.000 kroner, men 40 procent - svarende til 240.000 kroner - er finansieret af staten.