Spektakulært lasershow skal erstatte fyrværkeri til populær ildfest

Lys, vand, ild og live-musik skal i fremtiden skabe et stort, spektakulært og kunstnerisk lysshow til den store ildfestival, Regatta i Silkeborg.

De nye arrangører, der også står bag byens Jazzfestival, vil nemlig genopfinde ildfesten med den teknologi, der er til rådighed i dag, og på den måde lave et mere bæredygtigt og miljøvenligt arrangement.

Vi vil gerne præsentere noget, der ikke sætter et så stort miljøaftryk, som fyrværkeri gør, og her er teknologien bag lys og lasershows en god løsning. Og det er ligeså spektakulært Trine Valentin, festivalleder, Regatta

- Vi vil gerne præsentere noget, der ikke sætter et så stort miljøaftryk, som fyrværkeri gør, og her er teknologien bag lys og lasershows en god løsning. Det er ligeså spektakulært, og også noget vi ikke har set før, siger Trine Valentin, der er Festivalleder for Regatta og også står for Riverboat Jazzfestival i Silkeborg.

Hun forklarer, at de især har fået inspiration fra de store lysshows der er i Dubai, hvor vandfontæner og springvand bevæger sig i takt med musikken. De er også blevet inspireret af den magiske Watermusic-forestilling, der foregik i Randers i 2017, da Aarhus var Kulturhovedstad.

Meget mindre fyrværkeri

For at gøre hele eventen mere bæredygtig er planen, at det store fyrværkerishow, som Regatta ellers er kendt for, ikke skal være så stor en del af ildfesten på længere sigt.

Arrangørerne vil dog ikke tage fyrværkeriet helt ud af showet – i hvert fald ikke i begyndelsen.

- Vi lover, at der vil være fyrværkeri under showet i 2021, men det bliver meget mindre, end der hidtil har været. I stedet bliver det en kombination med lysshowet, siger Trine Valentin.

Målet er, at laserlyset skal erstatte fyrværkeriet helt på længere sigt, men det skal ske i en udfasning, som vil tage omkring ti år. Regatta bliver afholdt hver tredje år, så det betyder, at der efter de tre kommende events formentlig ikke vil være fyrværkeri under showet længere.

- Vi synes, det vil være gammeldages at præsentere fyrværkeri, når vi har en så mordene, mere bæredygtig og ligeså spektakulær teknologi, vi kan bruge. Vi håber også, at vi som en gammel bybegivenhed kan være med til at inspirere andre byer til at gøre det samme, siger Trine Valentin.

Regatta arbejder lige nu sammen med Tivoli i København om at designe det store lysshow. Håbet er, at de sammen kan lave et show, som begge parter kan få glæde af, og som også kan blive vist i andre byer.

Scene i vandet

De nye arrangører har endnu flere planer i støbeskeen til Regatta i 2021.

Udover at lave det store lysshow, vil de etablere en scene i havnebassinet på Silkeborg Langsø, som skal kunne ses fra så mange sider som muligt.

- Vi vil også gøre mere ved sejladserne og invitere så mange både som muligt ud på vandet, hvor vi vil lave et slags ”datingbureau”. Og herfra skal de også kunne se lysshowet og scenen, siger Trine Valentin.

Det er meningen at forskellige, store, danske navne skal spille live på scenen. Langs åen skal der være ildkunstnere, som kan jonglere, spy ild og gøgle. ’De små Fisk’, som er et område på Langsøen, bliver forvandlet til en arena for de besøgende børn. Her skal der være et mindre lysshow og aktiviteter i vand og på land.

- Vi står på skuldrene af mange års fantastisk Regatta, og vi håber, vi kan leve op til det. Målet er at give det hele et kunstnerisk løft, hvor vi skruer op for ambitionerne, men ned for størrelsen. Derfor vil vi heller ikke have et så stort tivoli, siger Trine Valentin.

De nye arrangører håber også, at de kan få så mange af byens aktører med som muligt, så de kan blive klar til Regatta, der skydes af stablen om to og et halvt år.

Arrangørerne forventer, at lysshowet kommer til at koste 3 til 4 millioner kroner.