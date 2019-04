Spektakulært fund: Sjælden skildpaddeunge overlever mod alle odds

Det danske klima er nogle gange så hårdt, at ikke alle eksotiske dyr kan overleve. Det gælder blandt andet den europæiske sumpskildpadde, der ikke kan holde til de kolde temperaturer, som det krøver, før æggene kan udklække.

Men mod alle odds er en lille skilpaddeunge alligevel kommet til verden helt uden hjælp fra hverken varmelamper eller dyrepassere.

- Det er rimeligt vildt, for det er sådan noget, der normalt ikke kan ske i Danmark, siger zoolog Morten Vissing fra Aqua Akvarium og Dyrepark til TV2 ØSTJYLLAND.

Og netop Morten Vissing har grund til at juble over den lille ny. Det var nemlig hos Aqua Akvarium og Dyrepark i Silkeborg, at skildpaddeungen blev fundet. Til trods for, at ingen vidste, at den havde klaret sig helt uden hjælp fra dem.

- Det var helt tilfældigt, at én af vores praktikanter fandt den på en sti, hvor den kravlede lige så stille afsted, siger han.

Det er kun anden gang nogensinde, at han har oplevet, at en europæisk sumpskildpadde har overlevet en kold vinter på egen hånd.

- Første gang, vi fandt en unge, var i 2008, og her elleve år senere dukker der én op igen. Det er vejrfænomenerne med en varm sommer og en mild vinter, der gør, at de kan overleve, siger Morten Vissing.

Masser af mad og opmærksomhed

Den lille skildpaddeunge er kun omkring 2,5 centimeter lang, og den kommer nu under kærlig behandling af dyrepasserne.

- Nu beholder vi den lille baby. Den kræver noget ekstra opmærksomhed. Den skal have masser af mad, og vi er nødt til at holde øje med den, så den får den rigtige varme, siger zoologen.

Den lille sumpskildpadde er fredet i Danmark, og for et par tusinde år siden kunne den overleve i det danske klima. Foto: AQUA Akvarium & Dyrepark

Men der går altså lidt endnu, før besøgende i Aqua Akvarium og Dyrepark kan få den lille ny at se. Den er nemlig stadig meget udsat, fordi den i naturen ville indgå som et lækkert måltid for rovdyr.

- Det var rent held, at vi fandt den før kragerne, og der vil nok gå et par år, før vi sætter den ud, siger Morten Vissing.