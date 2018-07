Spejdere må ikke lave bål: - Forældrene er nok glade for det

Et godt sommervejr og skoleafslutninger betyder, at flere børn tager på forskellige sommerlejre. Det var også gældende i går, lørdag, for over 200 børn fra Knebel på Syddjurs, som lørdag drog på spejderlejr i Nationalpark Mols Bjerge.

Der er her i Nationalpark Mols Bjerge, at spejderlejren bliver afholdt. Foto: Google Maps

Der var tale om Toggerbo Spejdercenter, som havde arrangeret en lejrtur, men uden den store service. Børnene skulle nemlig selv stå for både at sørge for sengepladser og et fælles spisested. Derfor var der gang i byggeriet rundt omkring i lejren, hvor både stærke drenge og piger blandt andet blev kastet ud i at slå deres egne telte op og bygge spiseborde fra bunden.

Vi skal have styr på telte, spiseborde og skraldestativer. Noget er lidt nemmere at bygge end andet. Men jeg vil gætte på, at vi er færdige i morgen tidlig. Sille Helena, spejder, Toggerbro Spejdercenter

Her bliver træstammerne bundet sammen af de stærke piger, så de kan samles om det selvbyggede spisebord.

- Vi skal have styr på telte, spiseborde og skraldestativer. Noget er lidt nemmere at bygge end andet. Men jeg vil gætte på, at vi er færdige i morgen tidlig. Min hadeting er nok at grave huller i jorden. Det er lidt spøjst, når jeg nu er spejder, men jeg hader altså jord. Så vil jeg hellere slå telt op eller binde træstammerne sammen, siger Sille Helena Larsen, en af de stærke piger på lejren.

Læs også Liva har sovet i telt i et år: Næste udfordring er allerede på plads

2D-lejrbål skulle redde dagen

Normalt samles spejdere rundt om bålet, når der skal laves mad om eftermiddagen og hygge med sang og uhyggelige historier om aftenen. Men Toggerbo spejderne kunne kun drømme om duften af brændte skumfiduser over et bål, da Syddjurs Kommune har afbrændingsforbud grundet det varme sommervejr.

Der var ingen flammer at spotte på bålstedet her.

Derfor måtte der kreative spejderhjerner til at finde på et alternativ. Og kreative hjerner var der nok af, for inden længe blev de enige om at trille et TV og en forlængerledning ud til den tørre, tomme bålplads. Et afbrændingsforbud betyder nemlig ikke, at de ikke kan lave bål – i 2D-format. Derfor ville de tænde for TV’et og afspille en timelang video af et bål.

200 børn var samlet på Syddjurs.

- Vi var godt nok lidt fortvivlede, da vi fik at vide, at vi ikke måtte tænde bål. Men vi er jo spejdere, og så må vi jo løse det på en eller anden måde. Og det blev så fjernsynet. Og så har vi sat et gasblus op på et flisebelagt sted, så de stadig kan lave mad, siger Sif Egelind, lejrleder i Toggerbro Spejdercenter.

Det er også en fin udfordring for børnene, for de kommer til at finde ud af, at når man er spejder, så kan man klare lidt af hvert. Sif Egelind, lejrleder, Toggerbro Spejdercenter.

2D bål forvandlede sig næsten til 5D-bål

Men selvom man kommer langt med gode ideer som 2D-båle, så er man altså stadig afhængig af, at teknikken fungerer. Et uheld kommer sjældent alene. Det gjaldt også Toggerbo spejderne, som måtte skynde sig at trille TV’et væk igen, da der lige pludselig skete en fejlslutning, så det gik i stykker, og ikke længe efter røg det fra TV’et, så der næsten blev sat ild til det tørre bålsted alligevel.

Det var dette TV, der gik i stykker.

- Det er selvfølgelig rigtig hyggeligt at sidde omkring et lejrbål, fordi det har en samlende effekt. Men vi prøver stadigvæk at skabe en lejrstemning – og det er også en fin udfordring for børnene, for de kommer til at finde ud af, at når man er spejder, så kan man klare lidt af hvert. Også det her. Og så kommer vi kommer til at lugte mindre af bål – og det tror jeg måske, der er nogle forældre, som er ret tilfredse med, siger Sig Egelind.

Humøret er intakt

På trods af at der ikke bliver bål i hverken 2D-format eller i levende live, så er spejderbørnenes humør alligevel upåvirket, da der også er mange andre ting at glæde sig til. En rundspørge blandt 7 børn resulterede i samme svar: Nemlig at det, de glædede sig mest til, var at sove i telt sammen, lave mad sammen og hygge sig sammen.

Børnene glæder sig især til at sove sammen i teltene her.

Udover bål og byggerier på lejren, er der også udsigt til et spejder-løb, og så er der også en gulerod til de børn, der klarer en uges spejderlejr uden bål:

- Til slut får vi et nyt mærke til vores spejderuniform, siger Nicoline Laukleener.

Se liveudsendelsen fra Toggerbo Spejdercenters sommerlejr herunder: