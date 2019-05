Spejdere er ved at planlægge valgets afslutning: Der er penge at tjene

Lige nu brager valgkampen på anden uge og lygtepæle over hele Østjylland er plastret til med valgplakater. Men i Odder er en gruppe spejdere allerede ved at lægge planer for valgets afslutning.

- Arbejdet er allerede i gang, fortæller Bjarne S. Eriksen, der er kasserer hos Det Danske Spejderkorps Stærk Odder til TV2 ØSTJYLLAND.

Spejderkorpset skal nemlig stå klar, når valget er overstået om aftenen den 5. juni kl. 20.

- Når de ringer med klokken og afslutter valget, så sender vi vores spejdere ud for at tage valgplakater ned, forklarer Bjarne S. Eriksen, hvis søn også er i spejdertroppen.

De store spejdere skal tage dem ned, forældre skal samle dem i trailere og de små skal sortere dem efter partier.

Der kommer til at være masser af valgplakaterne for spejderne at fjerne om aftenen den 5. juni, når både Folketingsvalget og Europaparlamentsvalget er overstået. Foto: Jeppe Olsen

Dispensation for regler

Efter aftale med alle partier i Odder Byråd, tjener spejderne nemlig penge på at tage plakaterne ned.

- Alle partierne var enige om, at spejderne får lov at tage plakaterne ned. Så får de 5 kroner pr. plakat, de fjerner og der bliver ryddet rigtig fint op, siger borgmester Uffe Jensen fra Venstre til TV2 ØSTJYLLAND.

Plakaterne skal ifølge reglerne være fjernet otte dage efter valget. Men fordi Europaparlamentsvalget og Folketingsvalget ligger så tæt op af hinanden, har man i Odder valgt at dispensere fra reglerne og give spejderne lidt mere tid.

Europaparlamentsplakaterne skulle have været fjernet den 3. juni, men får nu i Odder lov at hænge fem dage ekstra til den 8. juni.

- Vi er enige om, at det giver god mening, at plakaterne fra begge valg kan tages ned samtidig og derfor har vi i enighed dispenseret fra reglerne, siger Uffe Jensen (V).

Sparer op

Det er anden gang i nyere tid, at spejderne i Odder tjener penge på at fjerne de valgplakater, partierne ellers selv skulle have fjernet. Sidst var ved kommunalvalget, hvor spejderne tjente 2,50 kroner pr. plakat og sammenlagt fik skravet 6-7000 kroner sammen. Denne gang har de imidlertid bedt om lønforhøjelse.

- Det er alligevel et relativt stort arbejde, så vi satte taksten op, fortæller spejdernes kasserer Bjarne S. Eriksen, der på vegne af spejderne har forhandlet sig frem til 5 kroner pr. plakat.

Pengene, der blev tjent, gik sidste gang til at nedsætte brugerbetalingen på en lejrtur, spejderne kunne tage på sammen med deres familier.

- Og så blev der sat lidt i banken til den klatrevæg, vi sparer sammen til, forklarer Bjarne S. Eriksen.

Klatrevæggen skal erstatte en tidligere, der desværre ikke længere er sikker at klatre på og derfor lukket for brug. Der er dog et godt stykke vej op til de 650.000 kroner, så spejderne i Odder håber at få nogle penge fra fonde også.

Spejderne i Odder var supereffektive efter seneste kommunalvalg. Allarede samme aften havde de fjernet en imponerende mængde valgplakater. Artikfoto fra november 2017.

Populært koncept

Rygtet om Odder-spejdernes valgplakat-tjans har siden kommunalvalget i 2017 spredt sig til andre dele af landet, hvor andre spejdere er interesserede i at kopiere tiltaget.

- Der er over 25 andre spejdergrupper, som har kontaktet os for at høre, hvordan vi gjorde. De vil gerne gøre noget af det samme i deres område, fortæller Nuka Buck-Hansen, der er spejderleder ved Det Danske Spejderkorps Stærk Odder.

I Odder var det tilbage ved sidste valg byrådsmedlemmet Hans Hammann (V), der lavede aftalen med spejderne om at fjerne plakater og han vil bestemt anbefale løsningen til andre.

- Det er en god løsning. Vi får pillet alle plakaterne ned, støtter spejderne og så er det godt for miljøet, at vi tager næsten alle plakaterne ned samtidig i stedet for, at hvert enkelt parti skal køre ud og tage egne plakater ned, siger han.