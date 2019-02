Spastisk lammet 2-årig på højskole: - Han er en fighter

Felix på 2,5 år har flere handikap og det giver udfordringer for hele familien, der i perioder lever adskilte liv: Mor på sygehuset med Felix og far hjemme med storebror.

I uge syv er hele familien imidlertid samlet, fordi ´The Back To Life Project´ har inviteret dem på et ophold på Egmont Højskolen og det har stor betydning.

- At vi kan være sammen fem dage hernede hvor Felix kan træne, det er helt vildt, siger Felix´ mor Sabina Kjemtrup.

Felix på 2,5 hygger sig på Egmont Højskole sammen med sin familie. Han får genoptræning hver dag og det er vigtigt for hans udvikling.

Træning giver stor effekt

På den gratis genoptræningslejr lærer de sammen med 24 andre familier at håndtere dagligdagen og komme "tilbage til livet".

- Det går ud på at få leget og trænet en masse med de her børn, og forhåbentlig også vise at også børn, der er hårdt ramt, kan holde til meget stimuli. Meget træning og mange indtryk og vise de effekter, de har af det, forklarer stifter og projektleder Mikkel Salling Holmgaard.

Det er med støttekroner fra Smukfonden og Lions Club Aarhus at han har stablet ´The Back To Life Project´ på benene og kan tilbyde familierne denne uges lejr på Egmont Højskolen i Hou.

Familien kan allerede mærke forskel på Felix efter få dages genoptræning på Egmont Højskolen.

Hårdt ramt fighter

Felix på 2,5 år har epilepsi, spastisk lammelse samt vand i hovedet og derfor et indopereret dræn. Det betyder hyppige hospitalsbesøg for familien.

- Han er hårdt ramt, men han er også en fighter. Han vil livet og det vil vi også, siger hans mor Sabina Kjemtrup.

Hun nyder at være sammen med Felix og hans storebror Sebastian på Højskolen og glæder sig især over al den træning, der er tid til at give 2,5-årige Felix.

- Det er begrænset, hvor meget reel træning, vi har med Felix i dagligdagen. Han får meget træning, når han kommer i børnehave, men når vi er på sygehuset så meget, som vi er, så er det svært at få trænet med ham, siger hun.

Genoptræningen er samtidig sjovt samvær for hele familien.

Genoptræning virker

For stifter og projektleder, Mikkel Salling Holmgaard, er der ingen tvivl om, at genoptræningen nytter. Også selvom det kun er en uges intenssiv genoptræning kan det give stor forandring.

- Vi ser folk rejse sig fra kørestole og børn, der går der bedre, fordi man giver dem helt almindelig fysioterapi og ergoterapi, fortæller han.

Sabina Kjemtrup er enig. Hun mener også, at hun allerede kan mærke en forskel på Felix, da TV2 ØSTJYLLAND besøger familien på højskolen efter fire dage.

- Vi har fået et boost på, at nu skal det nok gå alt sammen. Jeg kan se på Felix, at det rykker. Genoptræning er bare så vigtigt.