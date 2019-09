Spareøvelse flyttede legepatruljen, men nu tager de yngre elever over

Legepatruljen på Afdeling Vestre i Søren Kanne Børneby i Grenaa er blevet yngre efter sommerferien. Tidligere stod skolens 7. og 8. klasser for at engagere og lege med de små, så ingen følte sig udenfor.

Men da de ældste elever nu er blevet flyttet til en anden skole, i forbindelse med at Norddjurs Kommune skulle spare på skoleområdet, er det nu en opgave, der er blevet overladt til skolens elever i 6. klasse.

Det har betydet, at tingene skal gøres en lille smule anderledes end tidligere, siger Christine Storgaard, der er afdelingsleder i Søren Kanne Børnebys Afdeling Vestre.

- Vi er blevet nødt til at gentænke legepatruljen en lille smule, siger hun

Jeg vil gerne være med til at sørge for, at der ikke er nogen, der er alene i frikvartererne. Cecilie Gren Rønde, elev i 6. F på Afdeling Vestre i Søren Kanne Børneby

I alt har 43 af skolens 74 elever i 6. klasse nu meldt sig til at være en del af legepatruljen.

Ingen skal være alene

En af dem, der er kommet i skolens legepatrulje efter sommerferien, er Cecilie Gren Rønde, der går i 6. F på Afdeling Vestre i Søren Kanne Børneby.

- Det er dejligt, at vi nu også får muligheden for at være legepatrulje. For jeg vil gerne være med til at sørge for, at der ikke er nogen, der er alene i frikvartererne. Og så er det sjovt at lege med de små, siger hun om den nye rolle i legepatruljen.

Det er lidt nemmere at få fat i de gode fodboldbaner, efter skolens største elever er skiftet skole, mener Ryan Gutic.

Som en del af legepatruljen har eleverne i 6. klasse blandt andet fået udleveret en bog med forslag til lege, som de kan inddrage de små i.

Opgaven er derfor både sjov og lige til at gå til, fortæller Ryan Gutic, som går i 6. D på Afdeling Vestre i Søren Kanne Børneby.

- Vi kan sagtens klare at være legepatrulje. Det er gået rigtig fint, og jeg virkelig gerne fortsætte i legepatruljen, siger han.