Skolebørn leger med livet - i dag tog vi selv affære

Her på TV2 ØSTJYLLAND er vi vante til at beskrive det daglige liv i det østjyske. Det er sjældent, vi selv tager ud i et aktivistisk ærindre.

Det var dog tilfældet onsdag, hvor vi delte cykellygter ud til skolebørn ved Skødstrup Skole.

Baggrunden for tiltaget var, at vi onsdag kunne fortælle historien om Svend-Erik, der frygter, at han kommer til at køre et skolebarn ned.

00:48 VIDEO: Vores reporter delte torsdag morgen cykellygter ud ved Skødstrup Skole. Luk video

Det værste mareridt

Svend-Erik, der bor i Grenaa, kører ofte sit barnebarn i skole, og han oplever dagligt, at børn ikke har cykellygter på, når de cykler til skole i den mørke morgentrafik.

- Jeg forstår ikke, at det kan være så svært. Det er som om, de tror, de er med i et spil, og hvis de bliver dømt døde, kan de bare vågne op og spille med igen, men sådan fungerer virkeligheden jo ikke, sagde Svend-Erik Møller onsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Mandag morgen var Svend-Erik Møllers værste mareridt tæt på at blive til virkelighed.

- Jeg holdt nede ved Kvickly og var ved at køre ud på vejen, men ud af det blå kom to kulsorte cyklister cyklende. Det var helt tilfældigt, at jeg opdagede dem. Jeg kunne lige så godt have kørt dem ned, lød det onsdag fra Svend-Erik Møller.

01:49 VIDEO: Det er forældrenes ansvar, at deres børn har cykellygter på, når de bevæger sig ud i mørket, lyder det fra Svend-Erik Møller. TV2 ØSTJYLLAND var med, da han tirsdag morgen kørte sit barnebarn til skole. Luk video

"Min far siger, jeg skal"

Mange af de skolebørn, vores udsendte reporter onsdag morgen mødte ved Skødstrup Skole, havde heldigvis cykellygter på. Men det var langt fra alle.

- Min far siger, at jeg skal have det på, så alle kan se mig, og så føler jeg mig også mere sikker. Jeg cykler altid med lygter, lød det fra Noa Holst fra 1.a.

Sidsel Revsbæk Poulsen fra 4.c var ikke i tvivl om, hvorfor det er vigtigt at have lygter på.

- Det er så man ikke bliver kørt ned i trafikken, og så kan bilerne se en, selvom det er mørkt, svarede hun prompte.

Lærke Bo Larsen, også fra 4.c, var uforstående over for, at nogle cykler uden lygter på.

- Jeg synes, det er dumt, for der kan jo ske en ulykke, og så kan man jo komme til skade, svarede hun vores reporter.

De cykellygter, TV2 ØSTJYLLAND delte ud ved Skødstrup Skole, er doneret af Den Store Cykelsmed i Skejby Centret i det nordlige Aarhus.