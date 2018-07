Sort røg over Randers: Brand i sveller på banegården

Tyk sort røg kan i øjeblikket ses i store dele af Randers.

- Det er gået ild i nogle jernbanesveller ved banegården, siger vagtchef ved Østjyllands Politi Thomas Hinge til TV2 ØSTJYLLAND.

Her kom alarmen om branden klokken 17.17 via alarm 112.

- Branden er formentlig opstået i forbindelse med noget skærearbejde, siger Thomas Hinge.

Ild i halvdelen af svellerne

Lars Møllenberg befandt sig i den nordlige del af Randers, da han så den sorte røg.

- Det kunne ses helt op til kasernen, siger Lars Møllenberg til TV2 ØSTJYLLAND.

Han kørte ned til banegården i Randers, hvor en enkelt brandbil var i gang med slukningsarbejdet, da han ankom.

- Der kom flere brandbiler til i løbet af de ti minutter, jeg stod der. Det så ud til, at det var over halvdelen af den stak sveller, der lå der, der var ild i, siger Lars Møllenberg.

Foto: Local Eyes

Skal have skilt bunken

Ifølge indsatsleder fra Beredskab og Sikkerhed i Randers, Per Allan Nielsen, var banearbejdere ved at skære i skinnerne, da der faldt en glød ned i bunken, som så lå og ulmede.

Han regner med, at slukningsarbejdet er færdigt ved midnat.

- Det kommer til at tage nogen tid, fordi vi skal have skilt bunken ad, og det er en stor bunke sveller, siger Per Allan Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ingen mennesker er kommet noget til i forbindelse med branden.

Afbrændingsforbud

Ligesom resten af Danmark er Randers omfattet af et afbrændingsforbud, fordi naturen i øjeblikket er knastør efter mange dagen uden regn.

Der er forskellige regler for afbrændingsforbudene i de forskellige østjyske kommuner. Du kan få et overblik her:

