Sommervejret er tilbage på en solrig søndag

- Nå, er vi at være trætte af regn, torden, skybrud og blæst?

Vejrvært Per Christiansen indleder søndagens vejrudsigt med et retorisk spørgsmål. De fleste af os er formentlig ved at være klar til at få sommervejret tilbage.

Heldigvis tyder det på, at vi har heldet med os, for vejrværten fortsætter:

- Det er vejrguderne åbenbart også, så her i løbet af natten vil de formilde sig på den måde, at de sender vinden fra det lumske, sydøstlige hjørne om i vest. Ikke at det normalt er en mere tør luft, men det vil det være søndag og de næste par dage, siger Per Christiansen.

Mens lørdagen var endnu en kold og våd sommerdag, så kan man altså med fordel finde de korte bukser frem søndag.

- Fra morgenstunden pænt vejr – tørt i hvert fald – og allerede der noget bedre end lørdag, og så i løbet af dagen formentlig mere og mere sol på himlen, og så kan vi komme op og runde de 20 behagelige grader i en vind, der også lægger sig, siger vejrværten.

Femdøgnsprognosen lover også mere sommervejr.

Hvis man har ventet hele ugen på at kunne ordne haven i ordentligt vejr, så skal man dog ikke stresse over at indhente det hele i løbet af søndagen.

Det er nemlig kun starten på en uge med behagelig varme.

- De første dage bliver det noget lunere. Der kan dog i løbet af ugen på grund af varmen risikere at komme nogle byger, siger Per Christiansen.