Sommervarmen får os til at droppe ferien sydpå og blive hjemme

Det er i dag sommerdag nummer 38, og det historiske sommervejr får østjyderne til at droppe ferien sydpå til fordel for hjemlige himmelstrøg. Det nyder de godt af hos de lokale campingpladser og turistattraktioner.

Ebeltoft Strand Camping oplever en stigning på 25 pct. i antallet af danske gæster. Blandt de nyankomne var i dag familien Piilgaard Bech fra Randers.

Læs også 19 østjyske havne slår sig sammen: Vikinger skal lokke turister til

- Vi har valgt at blive i Danmark på grund af vejret, og vejrudsigten holder jo flere uger frem. Så vil vi gerne være her og nyde Danmark i stedet for at rejse udenlands, sagde Mads Piilgaard Bech til TV2 ØSTJYLLAND.

Også danskere fra andre landsdele end lige Østjylland har fået øjnene op for Ebeltoft.

Bruger flere penge end tyskerne

- For det første er vi her, fordi der er lækkert ved Ebeltoft, og så er der jo dejligt vejr, lød det fra Peter Friis Christensen fra Odense.

Campingfatteren er derfor at naturlige grunde en glad mand.

Det er helt fantastisk, og danskerne bruger flere penge end tyskerne. Så de er en attraktiv kundegruppe. Peter Friis Christensen, Ebeltoft Strand Camping

- Det er helt fantastisk, og danskerne bruger flere penge end tyskerne. Så de er en attraktiv kundegruppe, siger indehaver af Ebeltoft Strand Camping, Peter Friis Christensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Omkring 30 km nordpå sidder en lige så glad mand på kontoret hos Djurs Sommerland. Direktør Michael B. Nielsen oplever ligesom campingejeren øget vækst i antallet af gæster.

Familien Piilgaard Bech fra Randers dropper i år turen sydpå til fordel for Ebeltoft.

Anders Drud-Jensen og familien plejer at tilbringe sommeren ved solkysten på Mallorca. I år er den byttet ud med solkysten på Djursland.

Haft en kvart million gæster

- Vi har en vækst på 20.000 gæster indtil dato, og vi har lige passeret 250.000 gæster. Det er flot, siger han.

I sidste ende kan den gode turistsæson betyde flere arbejdspladser til området. Sådan lyder meldingen fra turismedirektøren hos Visit Djursland.

Djursland Sommerland har været mere velbesøgt i år end meget længe.

- Det, at der er flere gæster på campingpladsen og flere mennesker i en by som Ebeltoft, det betyder, at der er flere penge i omløb. Og så skal vi sørge for, at der er nogle til at sælge noget til dem, til at service dem og til at tage sig af dem på campingpladsen, siger Flemming Rasmussen fra turistforeningen.

Alle steder fra forventer man, at tendensen fortsætter resten af sommeren – i takt med at det gode vejr formentlig også gør det.