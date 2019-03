Sommertiden begynder i nat - uret skal stilles én time frem

Endnu et af sommerhalvårets ufravigelige tegn indtræffer natten til søndag - sommertiden begynder. Det betyder, at vi natten til søndag skal sætte urene én time frem, så det bliver længere lyst om aftenen og en overgang lidt senere lyst om morgenen.

Helt præcist sker overgangen til sommertid natten til søndag klokken 01.59, hvor minuttet efter er 03.00 og ikke 02.00, som det plejer.

Med andre ord vil søndagsdøgnet vare 23 timer, når vi springer en time over. Denne time får vi dog igen forærende i slutningen af oktober, når vi igen går tilbage til normaltid.

Det betyder, at vi søndag aften vil opleve, at solen går ned mellem 19.30 og 20.00, mens solen til gengæld for en overgang vil stå senere op om morgenen.

Allerede 23. april vil morgenen solen igen stå ligeså tidligt op, som den gjorde det lørdag morgen.

Sommertiden er truet

Sommertiden blev i første gang indført i Danmark i 1916, og siden 1980 har vi haft sommertid, som vi kender det i dag, hvor uret stilles en time frem den sidste søndag i marts.

EU-Parlamentet besluttede for nyligt, at afskaffe skiftet mellem vinter- og sommertid fra 2021. Derefter er det op til de enkelte medlemslande at beslutte, om man vil benytte konstant sommer- eller vintertid.

Det kan til gengæld give de udfordringer, at man skal skifte tid på uret, hvis man rejser gennem flere EU-lande, som har henholdsvis konstant vinter- og sommertid.

Næste sommertegn er de lyse nætter, som begynder den 5. maj i København.