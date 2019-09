Sommerhuse i Aarhus er dyrere end nogensinde

Det er dyrt at købe sommerhus i Aarhus.

En opgørelse fra Home og Boligsiden viser, at der er sket et hop fra 37.000 kr. til 42.000 kr. for hver én gange én meter sommerhus, der er solgt. Det svarer til en samlet kontantpris på over 3,3 mio. kr. for et hus på 80 kvadratmeter, viser statistikken for salgspriserne i august.

Det er den højeste gennemsnitlige kvadratmeterpris, der er set i årtiet, som statistikken dækker - og nok også den højeste nogensinde, vurderer Home.

Torben Rask, ejendomsmægler og salgschef i Home Egå

En stor del af forklaringen findes i Skæring, nord for Aarhus, hvor det især er små, ældre sommerhuse til nedrivning, der er eftertragtede, og det trækker kvadratmeterpriserne op, forklarer ejendomsmægler og salgschef Torben Rask i Home Egå, Risskov.

- De meget høje kvadratmeterpriser skyldes, at der er rigtigt godt salg i 'slidte' sommerhuse. Det vil sige huse, der er klar til nedrivning, så køberne kan bygge deres drømmehus med helårsstatus, fordi der er en lokalplansændring undervejs, siger Torben Rask i en pressemeddelelse.

Sommerhusområdet forventes at skifte status til helårsbeboelse inden længe.

Kvadratmeterpris på over 140.000 kroner

Home har lige nu en handel undervejs, hvor kvadratmeterprisen på et gammelt 50 kvadratmeter stort sommerhus til nedrivning ender på over 140.000 kroner. Det skyldes, at beliggenheden er i første række til Aarhusbugten.

Salget indgår endnu ikke i statistikken, men relativt få sommerhushandler i Aarhus betyder, at den gennemsnitlige pris kan have store udsving.

Flere penge på lommen, den historisk lave rente og gode friværdier i vores helårshuse og lejligheder skaber medvinden til sommerhusene. Michael Dalsager, senior​​​​​kommunikationskonsulent i Home

De nye tal fra Boligsiden og Home viser, at det ikke kun er i Aarhus, at salgspriserne er steget. Sommerhusene er blevet dyrere i to ud af tre af landets sommerhuskommuner med en gennemsnitlig stigning på 3,7 % på et år.

Der er flere forklaringer på fremgangen i salget og priserne:

- Flere penge på lommen, den historisk lave rente og gode friværdier i vores helårshuse og lejligheder skaber medvinden til sommerhusene, siger Michael Dalsager, der er seniorkommunikationskonsulent i Home i en pressemeddelelse.