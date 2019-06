Sommerfest skal løse årelang landsbykonflikt

Hårup, Todbjerg og Mejlby. Tre byer i samme sogn. Og de kan bare ikke med hinanden.

Striden mellem de tre landsbyer har i årevis stået på, men nu skal det være slut. Borgere fra hver by er gået sammen om at lave en sommerfest. Den skal råde bod på, så de mange årtiers stridigheder kan blive begravet.

Hvis man flytter Mejlby, så arver man den der holdning til dem i Todbjerg, at de måske er lidt hovskisnovski, og omvendt hvis man flytter til Todbbjerg, så siger man, at dem i Mejlby behøver vi ikke have noget med at gøre. Vibe Boye Lisberg, sognepræst, Todbjerg og Mejlby

- Der har altid været en kamp imellem byerne. Den ene by skal være bedre end den anden, siger Ib Fuglsang Mikkelsen, der er pensionist og bor i Hårup.

For selvom byerne ligger tæt, så er der noget, der holder dem fra hinanden – nemlig en lille bæk.

En lille bæk deler landsbyerne, og selvom ingen ved hvorfor, siger man, at man ikke må krydse den.

- Den har jeg hørt rigtig meget om i de 10 år, jeg har været her. Jeg fandt først ud af i sidste uge, hvor den løber. Den er mikroskopisk lille. Den bæk, der skiller, der siger man, at man ikke kan køre over, siger Vibe Boye Lisberg, der er sognepræst i Todbjerg og Mejlby.

Fra generation til generation er den uskrevne regel blevet ført videre, og selvom der hverken er mure eller toldboder, er bækken blevet en uofficiel grænse.

- Det er noget, de unge arver fra de gamle generationer, og vi aner faktisk ikke længere, hvad striden bunder i, siger Vibe Boye Lisberg til TV2 ØSTJYLLAND.

Og det kan tilsyneladende smitte, for selvom man flytter til en af byerne uden på forhånd at vide noget om opdelingen og forskellene, så får man dem hurtigt ind under huden.

Både voksne og børn kan få et smil på læben til den forsonende sommerfest.

Sommerfest giver fælles front

Men konflikter bliver man træt af, og derfor gik en gruppe borgere sammen for at løse problemet.

Der skulle samling på tropperne og fælles front, så Todbjerg-Mejlby Sommerfest blev stablet på benene. Med musik, marked, aktiviteter for alle aldre strømmede folk til.

Selvom der ikke er decideret nabokrig mellem byerne, så kræver det stadig noget for at samle byerne. De opdelte identiteter er nemlig ikke sådan lige at komme af med.

- Det er herligt. Det er simpelthen herligt. Det er et godt arrangement, siger Jytte Mikkelsen, der bor i Hårup.

Selvom der ikke er decideret nabokrig mellem byerne, så kræver det stadig noget for at samle byerne. De opdelte identiteter er nemlig ikke sådan lige at komme af med.

- Det er sådan nogle tiltag, vi skal have, så vi kan komme videre i teksten og få samlet de her tre samfund, som vi normalt ser os selv som. Vi vil godt betragte det mere som en enhed, siger Lona Egelund, der er tovholder på arrangementet.

Sommerfesten er første skridt på vejen til et bedre landsbysamfund.

Sommerfesten er første skridt mod noget nyt. Det er blevet taget godt imod, men om det er nok til at komme helt i mål, det må tiden vise.

- Det er en langsom proces. Jeg tror, at med små landsbyer taget det lang tid. Der er nok altid nogle lig gravet ned rundt omkring. Men vi vil gerne alle sammen forsones, siger Lona Egelund til TV2 ØSTJYLLAND.