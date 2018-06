Sommerferien begynder: Trængsel på vejene i weekenden

Sommerferien står for døren, og fredag ringer klokkerne ud for sidste gang i det her skoleår i mange østjyske skoler, inden flere uger med sommerferie venter eleverne.

Fredag eftermiddag bliver dermed startskuddet på en af de travleste rejseweekender på vejene herhjemme. Mange familier pakker nemlig børn og fyldte kufferter i bilen for at drage sydpå eller mod sommerhusområderne.

Det betyder trængsel på vejene - blandt andet Motorvej E45 og særligt ved vejarbejdet mellem Skanderborg og Aarhus.

- Det begynder fredag samtidig med myldretrafikken ud af byerne, og det varer ved fredag til klokken cirka 18.00, siger vagthavende ved Vejdirektoratet Brit Osted Nielsen.

- Lørdag fra 10-16 forventer vi også meget trafik, og det bliver nok den værste dag, hvad det angår. Søndag bliver der tæt trafik, men det burde ikke give de store problemer, siger Brit Osted Nielsen.

Det forventede trafikmønster i sommerferien Foto: Grafik af vejdirektoratet

Tæt trafik ved store sommerhusområder

Her i starten af ferien er det i sydgående retning, at der bliver pres på vejene. Men også ved de store sommerhusområder - blandt andet på det sydlige Djursland.

- På de mindre veje ud til sommerhusene kan det særligt mærkes lørdag, hvor det er skiftedag, siger Brit Osted Nielsen.

Hun fortæller, at der resten af sommeren særligt om lørdagene fra 10 til 16 kommer tryk på vejene.

- Det bliver stort set det samme billede om lørdagene frem til og med uge 30. De efterfølgende par uge frem til, at skolerne begynder igen, bliver der også trængsel, men her er det så i modsatte retning, siger Brit Osted Nielsen.

Hun anbefaler, at man - hvis muligt - kører i tidsrummene uden for den værste trafik, og at man ellers sørger for at have noget med i bilen, som børnene kan underholde sig med samt noget vand, hvis man ender i en lang kø.