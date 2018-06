Sommeren kommer igen: 27 grader i næste uge

Træt af vind, der sender tankerne mod efteråret? Træt af at småfryse i sommerjakken? Nu er der håb, lyder det fra meteorologerne.

- Den kommende uge ser det rigtig lovende ud for dem, der godt kan lide varmt og solrigt sommervejr, siger Lone Seir, der er vejrvært ved TV2 Vejret.

- Ugen bliver nemlig med tørvejr og et højtryk, der kommer ind over regionen. Det betyder altså, at vi får temperaturer op på en 26-27 grader og vinden lægger sig helt, lyder det.

Temperaturerne kommer op over de 25 grader i næste uge, spår TV2 Vejret.

Tør sankthansaften

Mens vi venter på sommeren, må vi fortsat tage til takke med den vind, der i øjeblikket rusker op i Østjylland. Der skulle dog være en chance for, at vinden lægger sig til i aften, sådan at de, der ikke er forhindret i at tænde sankthansbål på grund af afbrændingsforbuddet, kan gøre det i ordentligt vejr.

- Op af dagen er vinden langsomt aftagende, siger Lone Seir.

- Selve sankthansaften ser ud til at blive med tørvejr, solskin og langsomt faldende temperaturer.