Sommeren er tilbage: Op til 22 grader søndag

Landmændene og haveejerne har fået deres nedbør nu. Sådan virker det til, at vejrguderne tænker. For sommervarmen og solen vender for alvor tilbage i den kommende tid. Vi begynder med i dag.

Midt på ugen kan vi nå 26-27 grader, og der kommer næsten ingen vind eller skyer. Ellen Nybo Hansson, vejrvært

Søndag åbner med spredte skyer, men behagelige temperaturer i formiddag omkring 12-13 grader.

- I løber af eftermiddagen kan vi nå op på 21-22 grader og med kun højtliggende skyer. Der kommer slørende solskin, men det vil føles som behageligt sommervejr, siger vejrvært på TV2 Vejret, Ellen Nybo Hansson.

Fortsætter hele næste uge

Og det bliver kun bedre i den kommende uge.

- Midt på ugen kan vi nå 26-27 grader, og der kommer næsten ingen vind eller skyer, siger Ellen Nybo Hansson.

Læs også Ikke alle overholdt forbud: Brandvæsen kaldt ud til ulovlige bål

Ifølge hende ser det lune sommervejr ud til at fortsætte i hvert fald til og med næste weekend.