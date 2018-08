Som de første i Danmark: Karakterfri HF giver adgang til videregående uddannelser

Rudolf Steiner-skolen i Aarhus tilbyder en ungdomsuddannelse uden eksamen og karakterer, og efter sommerferien bliver HF’en adgangsgivende til de videregående uddannelser.

Jeg synes, at det er rigtig rart, fordi der er mere fokus på processen i stedet for, at det skal afgøres med en eksamen på én dag Silja Baadsmand, elev, Steiner-HF

Silja Baadsmand går i 1. HF på Rudolf-Steiner-skolen, og hun er positiv over, at de studerende ikke får karakterer.

- Jeg synes, at det er rigtig rart, fordi der er mere fokus på processen i stedet for, at det skal afgøres med en eksamen på én dag, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Og hendes medstuderende Johanne Bøggild er enig.

- Jeg er rigtig glad for, at skolen lægger mærke til ens personlige udvikling, og at man gør noget hver eneste dag.

Det hele menneske

Skolen lægger vægt på de kreative fag og den personlige udvikling, og de er meget glade for, at deres HF nu er adgangsgivende til de videregående uddannelser via kvote 2, som består af en motiveret ansøgning og ikke kun et karaktergennemsnit. Ivone Grene, rektor på Rudolf Steiner-skolen mener, at det gavner eleverne uden et eksamens- og karakterræs.

- Eleverne bliver prøvet af i mange forskellige fag. Ikke kun de akademiske men også i håndværks- og kunstneriske fag. På den måde udvikler de sig som hele mennesker, siger hun.



Silja Baadsmand brænder for at gå på skolen og håber, at det kan brede sig til flere skoler.

- Jeg har lyst til at kæmpe for, at andre ikke behøver gå gennem et eksamensforløb. Det må være så hårdt, synes hun.

Ivone Grene mener, at det er nødvendigt med et alternativ til karakterene

I stedet for et karakterblad får eleverne et ’vidnesbyrd’, som beskriver elevernes præstation i de enkelte fag. Dette kan bruges til at søge ind på videregående uddannelser med. Ivone Grene mener ikke, at det giver udfordringer, at skolen ikke har karakterer eller eksamener.

- Det har vist sig, at vores elever har klaret sig rigtig godt på videregående uddannelser. Vi lærer dem at tænke selvstændigt, og på den måde bliver de fagligt funderet, konkluderer hun.

For alternativets skyld

Der er en helt særlig årsag til, at Rudolf Steiner skolen har valgt at udvide deres grundskole med en HF-uddannelse:

- Det er for give unge et alternativ til det uddannelsessystem, der er, hvor de har mulighed for at lave fejl, være sig selv og stille dumme spørgsmål, fortæller Ivone Grene.

Den første HF klasse på Rudolf Steiner skolen består af 24 elever, hvoraf 15 er elever fra skolens grundskole og 9 er udefrakommende elever.

