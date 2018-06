Solrigt vejr resten af juni - og vi er allerede over månedens normale antal solskinstimer

Mens sommeren 2017 skuffede fælt, har 2018 i den grad taget revanche.

Normalt får vi 209 solskinstimer i juni måned - men den foreløbige optælling for juni 2018 lyder allerede på 218 timer.

Sol i timer for juni 2018. Foto: GRAFIK / DMI

Hvis vi antager, at de sidste fem dage i gennemsnit vil give 15 solskinstimer, kommer vi op på 293 timer. Det er kun 10 timer under månedsrekorden fra 1940.

Maj 2018 hævet over alt andet

I maj måned nåede vi vanvittige 363 solskinstimer, hvilket er ny rekord - ikke bare for maj, men for alle måneder. Juni og juli har ellers flere timer med solen over horisonten, end maj har. Alligevel gav maj 2018 alle andre måneder i dansk vejrhistorie baghjul.

Den mest bemærkelsesværdige rekord var dog varmen i maj måned. Den slog danmarks ældste vejrrekord fra 1889. Rekorden lyder i dag 15,0 grader som middeltemperatur for maj. Den gamle rekord var 1,2 grader køligere.

Juni også varmere end normalt

I skrivende stund ligger middeltemperaturen for juni måned på 16,2 grader. Det er knap to grader varmere end det normale og præcis to grader under varmerekorden fra 1889.