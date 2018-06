Solrig weekend forude - og så bliver det 'varmt, varmt, varmt'

Weekenden byder endnu engang på masser af sol, mens temperaturerne bliver en anelse lavere, end de hidtil har været.

Sådan lyder prognosen fra Trine Pedersen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

Det 'køligere' vejr er dog stadig ganske sommerligt.

- Vejret ser ganske fornuftigt ud. Det bliver tørt og med masser af sol. Men temperaturmæssigt kommer vi kun til at ligge omkring de 20-25 grader, siger hun.

Mange steder i landet kommer vi tæt på 30 grader, og det stopper ikke igen i den prognose, jeg har. Trine Pedersen, Danmarks Meteorologiske Institut

Temperaturerne på omkring 20-25 grader vil præge landet allerede fredag, mens søndag ser ud til at blive weekendens køligste dag.

Det bliver generelt varmest i den sydlige del af landet, fordi der er en let nordenvind ind over landet, oplyser Trine Pedersen.

Vejret i næste uge kommer i den grad til at indbyde til en kølig dukkert på stranden. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Hedebølge forude

Men når først weekenden er ovre, er der endnu mere sommervarme i vente.

- Jeg vil sige, at man faktisk skal nyde det lidt køligere vejr, for efter weekenden tegner det til, at det bare bliver varmt, varmt og mere varmt, siger Trine Pedersen.

- Mange steder i landet kommer vi tæt på 30 grader, og det stopper ikke igen i den prognose, jeg har, frem til den efterfølgende weekend, lyder det fra den vagthavende meteorolog.

Det gælder altså om være at finde solcremen frem og huske, at får masser at drikke.

Husk at smøre både små og store ind i et godt lag solcreme i den kommende uge. Foto: Henning Bagger - Scanpix

Weekendens nætter ser overordnet ud til at blive stjerneklare med temperaturer fra 10 til 15 grader.

Og generelt byder weekenden på svag til jævn vind ind over landet, mens vinden ved kysterne kan blive op til frisk.

Forfærdeligt vejr for landmænd

Til gengæld er der heller ikke i denne prognose håb for de regnhungrende kornmarker, der ifølge forskere kan koste landbruget milliarder af kroner i tabt udbytte.

En så voldsom tørke, som lige nu rammer de østjyske landmænd, er sidst set tilbage i 1992.

Dengang havde det store konsekvenser for landmændene. Ifølge Seges - det tidligere Videncentret for Landbrug - mistede landmændene dengang omkring 24 procent af udbyttet.

