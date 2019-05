Solrig morgen bliver til våd fredag

Torsdag duftede det lidt af sommer, da temperaturerne flere steder kom op over 18 grader i det østjyske. Fredag er der dog andre boller på suppen. I hvert fald når de tidlige morgentimer er passeret.

- Man kan få en fin start på dagen fredag. Der er i hvert fald gode chancer for sol først på morgenen. Siden kommer skyerne ind fra nordvest ved cirka ni-tiden, siger TV2 Vejrvært Andreas Nyholm.

Temperaturerne vil ligge på 13-14 grader, men føles koldere, fordi vinden tager til.

- Ud på formiddagen ligner det, at et regnvejr kommer til at præge meget af Østjylland. Det er et regnvejr, som gradvist vil ebbe ud i løbet af eftermiddagen, siger Andreas Nyholm.

Fredag aften bliver tør og her kan man nogle steder få solen at se igen.

Weekenden bliver blæsende. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Blandet weekendvejr

Lørdag lader til at blive weekendens vejrmæssige lyspunkt med pæne temperaturer og overvejende tørvejr.

- Både lørdag og søndag regner vi med overvejende tørvej og sol i perioder. Lørdag kan vi byde på 15-16 grader og meget okay vejr, siger Andreas Nyholm.

Herefter slår vejret imidlertid om igen.

- Søndag der bliver det koldt og blæsende og 12-13 grader, som højeste temperatur, siger Andreas Nyholm.

Vejrtypen fortsætter ind i den nye uge – endda med regnvejr i perioder.