Solide FCM tager pligtsejr over bundproppen Silkeborg

FC Midtjyllands dominans i 3F Superligaen fortsatte mandag aften, hvor bundproppen Silkeborg blev besejret med 2-1 på MCH Arena.

Gæsterne kunne ikke stille meget op over for det stærke tophold, som uden at folde sig ud var ganske overlegent kampen igennem.

Emiliano Marcondes og Rasmus Nicolaisen scorede FCM's mål, og trods Silkeborgs sene reducering ved Emil Holten var hjemmeholdets sejr aldrig reelt i fare.

Emilliano Marcondes sendte FC Midtjylland på 1-0 i første halvleg. Foto: Jens Nørgaard Larsen - Ritzau Scanpix

FCM er med resultatet oppe på imponerende syv sejre i træk, og der er dermed igen syv point ned til FC København på andenpladsen.

Silkeborg har fortsat blot vundet en enkelt kamp i sæsonen og ligger på sidstepladsen.

Kamp mellem top og bund

At der var tale om en kamp mellem top og bund, var ikke til at få øje på i kampens indledning, hvor FCM slet ikke formåede at lægge det forventede pres på gæsterne.

Alligevel kom hjemmeholdet foran efter et kvarters spil, hvor Emiliano Marcondes modtog en bold i feltet og nemt kunne heade den i nettet.

Efter scoringen satte FCM sig på spillet og formåede endelig at presse Silkeborg i bund. Erik Sviatchenko kom tæt på med et skud på stolpen, men stillingen ved pausen var 1-0.

Silkeborg har kun vundet en kamp i denne Superlige sæson. Foto: Jens Nørgaard Larsen - Ritzau Scanpix

Skarpheden svigtede

FCM’s frontangriber Sory Kaba og forsvarsspilleren Rasmus Nicolaisen kom til de første store chancer i anden halvleg, men skarpheden svigtede.

Knap 20 minutter før tid faldt afgørelsen, da Rasmus Nicolaisen igen gik med frem på en dødbold og denne gang formåede at sende bolden i nettet.

Silkeborgs Emil Holten fik bragt spændingen tilbage i opgøret fem minutter før tid, men FCM lukkede af og holdt gæsterne fra flere chancer.

FCM er med sejren sikker på at overvintre på Superligaens førsteplads.

