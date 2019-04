Solen skinner og skraldet flyder

Når vejret er godt, strømmer vi danskere udendørs. De mange, glade mennesker i byernes parker spreder desværre ikke kun liv og glæde - de spreder også masser af affald.

I Rådhusparken i Aarhus er skraldespandene lige nu så overfyldte, at skraldet ligger i dynger ved siden af.

- Vi har desværre de samme udfordringer i Botanisk Have og andre steder i byen. Når vejret er godt, og der er sort af mennesker i byen, så kommer der mere skrald, siger kommunikationschef hos Teknik og Miljø Sune Bové til TV2 ØSTJYLLAND.

Foto: Palle Hansen

Han oplyser, at det ikke er på grund af påskeferien, at der ikke er blevet ryddet op. De har nemlig kørt med normal bemanding hen over påsken.

Når der pludselig kommer sommerdage, som det har været på det seneste, så kan vi ikke følge med. Sune Bové, Kommunikationschef, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

- De er ikke fordi, vi har været på ferie. Men når der pludselig kommer sommerdage, som det har været på det seneste, så kan vi ikke følge med, siger Sune Bové.

Foto: Palle Hansen

Det største problem for Aarhus Kommune er det affald, der ikke havner i området lige ved skraldespandene. Det kræver nemlig mange ressourcer at gå rundt i en hel park og samle skrald.

- Vi må tage bestik af situationen i morgen. Måske skal der ekstra folk ud at rydde op, men det er ikke altid, vi har ressourcer til at håndtere det, når så mange mennesker bruger parkerne, når sommerdagene pludselig opstår, siger Sune Bové til TV2 ØSTJYLLAND.

Foto: Palle Hansen