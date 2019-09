Sol og regn: Omskifteligt efterårsvejr fortsætter

Solskin. Regn. Solskin. Regn. Sådan går de fleste dage her tidligt i efteråret, hvor de fleste nok har haft både regnjakken og sommerjakken hængene let tilgængeligt.

Læs også Genbrugsstation har klar mission: Brænd mindre – genbrug mere

Det noget ubeslutsomme vejr ser ifølge vejrvært Andreas Nyholm ud til at fortsætte lidt endnu.

Der bliver 17-18 grader i solskin – det er faktisk fint efterårsvejr, men kommer der lige en byge forbi, så er det selvfølgelig lidt forstyrret. Andreas Nyholm, TV 2 Vejret

- I løbet af dagen vil man se, at der er en risiko for byger, og specielt lidt hen ad formiddagen begynder der nok at komme lidt forbigående bygeaktivitet, men ser vi på hele dagen, vil der være klart mest tørvejr med lange perioder, hvor solen skinner, siger han.

I løbet af dagen vil man både opleve sol og regn - ganske som det har været de seneste dage.

Ingen grund til brok over vejret

Men hvor vi for en måned siden klassisk dansk kunne brokke os over det våde sommervejr, så har vi nu ramt efteråret, og derfor er lidt regn nok at forvente.

Frem for brok kan vi derfor være glade –temperaturerne bliver nemlig ganske ok.

- Der bliver 17-18 grader i solskin – det er faktisk fint efterårsvejr, men kommer der lige en byge forbi, så er det selvfølgelig lidt forstyrret, siger Andreas Nyholm fra TV 2 Vejret.

Femdøgnsprognosen bringer ikke de store ændringer. Foto: TV2 VEJRET

Træerne vokser dog ikke helt ind i himlen, for selvom vi får lidt varme, skal man nok være forsigtig med at lade vasketøjet tørre udenfor.

Læs også Dramatisk nedgang i antallet af havørreder - nu skal forklaringen findes

Der kan nemlig godt komme nogle solide regnskyl.

- Bygerne kan lokalt godt blive kraftige lørdag, men til søndag ser det ud til at aftage lidt i intensitet, men der er fortsat bygeaktivitet søndag og ind i den nye uge, siger vejrværten.