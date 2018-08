Sol fra morgenstunden lørdag efterfulgt af lidt regn

Lørdag bliver en dag med lidt sol fra morgenstunden i store dele af Østjylland.

Men skal man nå at nyde solen, er det med at komme ud af fjerene tidligt. For i løbet af lørdagen kommer der flere skyer vestfra.

Ud på eftermiddagen lørdag kan der komme enkelte lokale byger. Indtil middagstid skulle det dog holde tørt i hele Østjylland.

Temperaturerne kommer til at ligge lige omkring 20 grader.

Fortsat ustadigt vejr

De kommende par dage er der udsigt til fortsat ustadigt vejr.

Søndag er der et lille lavtryk på vej med regn. Det er dog lidt usikkert, hvornår det når frem til Østjylland. Tirsdag bliver med risiko for byger flere steder i det østjyske.