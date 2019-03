Sofie droppede storbylivet: Landsby trækker tilflyttere langvejs fra

Mols Bjerges rolige omgivelser er valgt til. Et langt liv med støj København er valgt fra.

Sofie Saxtoft er næsten færdig med at lave den nykøbte gamle gård om til et konferencecenter som selvstændig.

- Jeg havde lyst til at træde ud af hamsterhjulet og prøve noget andet, inden børnene blev for store. En trang til at komme væk fra storbyens puls, men også røg og støj, uro og anonymitet. Vi kunne fornemme, at der var nogle fællesskaber her. Noget puls og energi, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Om man er til storby eller landsby, så er det svært ikke at være enig i, at der er ret smukt på Mols.

Hun er en af en del af en tendens i området. Der er nemlig flere tilflyttere end fraflyttere i Mols Bjerge.

Syddjurs Kommune siden 2015 fået cirka 10000 tilflyttere, og det er blandt andet ved at lave målrettede videoer på Facebook.

Ifølge Grith Mortensen fra Mols i Udvikling skal man gøre, hvad man kan, hvis man gerne vil have sin landsby til at blomstre.

Videoerne er produceret af paraplyorganisationen Mols i Udvikling.

- Det har vi, fordi vi gerne vil fortælle resten af verden, at vi bor et fantastisk sted, og vi vil gerne tiltrække nogle flere beboere til vores område, siger Grith Mortensen, der er formand for Mols i Udvikling.

Billedet her er fra en af de videoer, som Mols i Udvikling har lavet.

Intet kommer af sig selv

Selvom de er glade for det sted, de bor, så har de altså erkendt, at tilflytterne ikke kommer af sig selv. Men bare fordi videoerne har hjulpet, er arbejdet med at lokke flere til området bestemt ikke ovre.

- Jeg tror ikke, vi er der, hvor vi kan hvile på laurbærene, og det tror jeg i det hele taget ikke, at man kan i landdistrikterne. Jeg tror, man skal blive ved med at vise, hvad det er for et liv, vi kan tilbyde ude ved os, siger Grith Mortensen til TV2 ØSTJYLLAND.

For eks-københavneren var det netop lokalbefolknings evne til at tale området op, som gav mening.

- Det fik vi også øje på ovre i København. Vi kunne se, at der var noget energi og noget mere end bare den smukke natur herude, siger Sofie Saxtoft.

Sofie Saxtoft er glad for sin nye bolig, der ligger langt væk fra det storbyliv, hun droppede.

Ifølge en fremtidsforsker er det helt afgørende løfte i samlet flok, hvis det skal lykkes at lokke storbyfolket ud på landet.

Fremtidsforsker Marianne Levinsen siger, at der skal samarbejde mellem kommunen, virksomheder, borgere og foreninger til, hvis man skal holde liv i sit landsbysamfund.

- De steder, hvor virksomheder, kommune, borgere og foreninger arbejder sammen, der holder de liv i området, og de steder, hvor de ikke gør noget, der falder det hele fra hinanden. Så det virker altså, det med at gøre noget godt for sit eget området, siger Marianne Levinsen, der er forskningschef hos Fremforsk i Aarhus.

Det har i hvert fald fået Sofie Saxtoft i nettet. Hun fortæller nemlig, at hun regner med at være molbo fremover.