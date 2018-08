Sørgende unge bliver hjulpet videre med gratis psykologhjælp

7.000 børn og unge i Danmark mister hvert år en forælder eller en søskende. De rammes ofte af en voldsom sorg.

En af dem er Louise Madsen, der i dag er pædagog i Aarhus. Hun mistede sin far for tre år siden, efter han fik kræft i hjernen.

- Jeg havde svært ved at finde glæden ved livet. Jeg havde brug for hjælp til at komme videre, siger Louise Madsen.

Den hjælp fik hun hos organisationen Børn, Unge og Sorg, som tilbyder gratis psykologhjælp til de unge mennesker, som er hårdest ramt.

Forskning viser, at hver tredje risikerer at få alvorlige psykiske problemer, hvis de ikke får hjælp til at tackle sorgen.

- Rigtig mange udvikler angst. Når man har oplevet, at ens forældre er blevet meget syg eller er død, så er verden lige pludselig ikke sikker længere – hvad kan der så ikke ske?, forklarer Rikke Vester, der er psykolog hos Børn, Unge og Sorg i Aarhus.

Organisationen hjælper hvert år 2.000 børn og unge på deres tre afdelinger i Aarhus, Odense og København.

Louise Madsen glæder sig over, at hun er en af dem.

- Det har været mit vendepunkt for at få glæden tilbage i mit liv, siger Louise Madsen.

Støtte er en nødvendighed

Organisationen er afhængig af støtte fra det offentlige og fonde. En af dem, der hjælper, er Leif Vester, som cykler penge ind gennem Team Giv Håb.

Mine børn mistede deres mor for 2,5 år siden. Leif Vester, cykelrytter

- Mine børn mistede deres mor for 2,5 år siden. Det var selvfølgelig meget hårdt. Specielt for min søn, som efter et års tid blev syg af sorg, siger cykelrytter Leif Vester.

- Han kom heldigvis hurtigt ind i en sorggruppe under Børn, Unge og Sorg i Odense.

I følge den nyeste forskning er det mindst lige så belastende for børn at have alvorligt syge forældre, som det er at miste dem.