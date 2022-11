Søren havde glædet sig til at slippe af med Stofa - det kommer ikke til at ske

Da Søren Larsen læste nyheden om, at Antenneforeningen Aarhus har opsagt samarbejdet med Stofa, blev han glad. Han ville gerne spare penge på sine månedlige udgifter til tv og internet.

Problemet er bare, at i lige netop den boligblok, han bor i, ejer boligforeningen selv kablerne. Og boligforeningen har lavet en aftale med Stofa om, at Norlys, der ejer Stofa, inden 1. december får lagt kabler fra deres net og så kobler det på boligselskabets kabler.

- Jeg troede lige, jeg kunne få lov til at tilmelde mig antenneforeningens tilbud gennem Vios og glædede mig at kunne spare i omegnen af 1800 kroner om året - og så endda få et bedre produkt. Men sådan skulle det ikke være. Den beslutning, er der nogen andre, der har truffet for mig, siger Søren Larsen.

Stofa har fået gravetilladelse

Han bor i en lejlighed i Skejby ejet af AlmenBo. Og direktør i AlmenBo Steffen Espersen bekræfter, at boligforeningen har lavet en aftale med Stofa, som betyder, at omkring 1.700 af foreningens i alt 2.000 lejere ikke bliver opsagt af Stofa.

- Vi ejer selv kablerne under vores bygninger, og Stofa har sagt, at de kan nå at koble vores kabler til deres egne inden 1. december, så det arbejde har de fået en gravetilladelse til, siger Steffen Espersen.

Han fortæller, at han godt ved, antenneforeningens nye udbyder Vios er billigere end Stofa.

- Når der er to muligheder, er det sjældent, alle vil det samme. Men fordelen ved at beholde Stofa er, at beboerne ikke skal bøvle med at skifte til noget nyt, og dem der har haft mail og fastnettelefoni hos Stofa kan beholde det, siger han.