Søren laver batterier, der er 99 procent genanvendelige

Batterier er en del af løsningen, hvis vi skal komme klimakrisen til livs. Men som det er lige nu, er batterierne bestemt ikke miljøvenlige.

Tanken bag batteriet er rigtig god, men vi mangler batterier, der er bæredygtige fra inderst til yderst.

Men det er der faktisk allerede en løsning på. Firmaet Visblue i Aarhus har brugt de seneste fem år på at lave et batteri, der er 99 procent genanvendeligt.

- Visblues mission er at forsøge at lave en grønnere hverdag for verden. Og det vil vi gerne gør ved at sælge batterier, siger Søren Bødker, der er medstifter og direktør for Visblue.

Lagring af solenergi til industriel brug er en udfordring, som Visblue nu løser.

Et af de batterityper, som er mest udbredt i dag, er lithium-batterier. Dem finder vi i vores el- og hybridbiler samt i vores mobiltelefoner og bærbare computere. Problemet er bare, at de er svære at genbruge. Og så er det bestemt ikke alle steder i verden, hvor vi finder lithium.

- Det med den grønne omstilling er vigtig for os, og der har det med batterierne altid været et missing link. Og så arbejder vi med et batteri, der er mere grønt end det, vi har i dag, siger Søren Bødker.

Historien Visblue startede oprindeligt som en idé på universitetet. I 2014 blev firmaet født. De første tre år gik med at gøre teorien om et bæredygtigt batteri til virkelighed. I dag har de 12 ansatte, og nu er udviklingen af deres grønne batteri klar – faktisk er de i fuld gang, for deres batterier er allerede ude på markedet.

Visnlues batterier er af typen Redox-Flow. Et sted mellem 99 og 100 procent af batteriet kan genbruges.

- Denne her teknologi er ikke ny. Den blev opfundet af Nasa i 80’erne. Men den er kun blevet brugt i meget store anlæg. Så det vi gør, er at tage den ”gamle” teknologi og tage den ind i et nyt marked. For vi har nemlig lavet flere af komponenterne mindre og bedre, så de kan bruges på flere markeder, siger Søren Bødker til TV2 ØSTJYLLAND.

Redox-Flow batterierne har en lang række af fordele. For eksempel er levetiden på batterierne over dobbelt så god, som den vi kender fra vores mobiltelefoner

- Vores batterier kan holde op til 20 år uden problemer. Så der er rigtig god økonomi i at bruge dem frem for de andre batterityper, siger Søren Bødker.

Stopper aldrig med at virke

Visblue har fundet en måde at lave batterierne relativt billigt på ved hjælp af grundstoffet Vanadium - det er blandt andet et biprodukt ved fremstilling af jern.

Batteriet egner sig bedst til at lagre overskudsenergi fra vind og sol. Den energi kan man let og uden spild lagre i væsken i tankene. En anden fordel ved det aarhusianske batteri er, at det er yderst nemt at tilpasse.

- Skal du have mere strøm i batteriet, så er det bare at få koblet en større tank på med mere væske. Vores løsning er ret skalerbar, siger han.

Sådan ser batteriet ud med to tanke.

Det er også her, at bæredygtigheden kommer ind i billedet. For væsken i de store tanke stopper aldrig med at virke.

- Den væske, vi bruger, kan bare genbruges igen og igen. Det er ikke en væske, som man skal fylde på. For det der er fyldt på, kan bruges altid. Og hvis batteriet ikke skal bruges mere, kan væsken problemfrit bruges i et andet batteri, siger Søren Bødker.

Visblues batterier er af typen Redox-Flow.

Og netop bæredygtigheden, der tænkes med hele vejen i batteriet, er nøglen til få succes, mener Steffen Max Høgh, der laver podcasten Bæredygtig Business.

- Problemet er lige nu, at man ikke kan lagre tilstrækkelig meget energi i de enheder eller batterier, som man har. Derfor skal der udvikles nye batteriteknologier, som Visblue gør. Teknologier, der ikke skader mere, end de gør gavn, siger Steffen Max Høgh.

Produktionen foregår i Aarhus.

Store og klodsede

Men træerne vokser ikke ind i himmelen. For der er ulemper ved denne her teknologi. Batterierne er store, og redox flow kan nemlig kun rumme cirka en sjettedel af, hvad litiumbatterierne kan.

Det er netop derfor, vi ikke ser Tesla’er eller iPhones med denne her teknologi. Batterierne er simpelthen for store og klodsede.

- Det betyder også, at vi har valgt markeder, hvor plads ikke er et problem. Det er for eksempel boligforeninger eller industribygninger, hvor man har et rum eller en kælder, der kan bruges. Vores batteri kommer jo aldrig i en bil, for det ser altså lidt dumt ud med en elbil med en stor trailer bagpå med batteri. Det ville ikke fungere, siger Søren Bødker.

Danmark er lige nu Visblues eneste marked. Men firmaet har også planer om at få kunder andre steder i verden.

Batterier kommer kun til at fylde en større og større del af vores hverdag. De er allerede over alt: Computere, mobiltelefoner, biler, busser og snart også i lastbiler. Derfor skal bæredygtigheden også tænkes ind her. Lige nu tager det Visblue omkring 14 dage at bygge et batteri, og deres marked er lige nu kun i Danmark.

- Vores næste skridt er at få endnu mere gang i produktionen. Og så skal vi have skabt noget awareness om de her batterier, så vi kan komme ud i verden og ud med det gode budskab, siger Søren Bødker.