- Det var en noget grå, diset og tåget begyndelse på dagen lørdag. Søndag bliver det en helt anden omgang.

Læs også Nul-skat, levende katte og voksen-rasleri: Her er historien bag fastelavn

Sådan starter TV 2s vejrudsigt for den første søndag i foråret. Men hvis man tror, at ”en helt anden omgang” betyder, at vejret ændrer sig til det bedre, må man tro om igen.

Bemærk temperaturen, en otte-ti grader hvor man får de højeste temperaturer. Det ligner en nogenlunde hæderlig dag med nogenlunde tørt vejr. Thomas Mørk, vejrvært, TV 2 Vejret

- Der er regn på programmet hen over natten, og der kan endnu være regn i morgentimerne samtidig med, at det fortsat er noget blæsende især mod det sydlige Djursland, siger Thomas Mørk, der er vært på TV 2 Vejret.

Men hvis man allerede er begyndt at savne det tidlige forår, vi har nydt godt af tidligere på ugen, så har man dog en chance for et kort gensyn med solen.

Søndag morgen bliver grå og diset. Foto: TV 2 Vejret

- Det ser ud til, at regnen slipper, og at skyerne bryder op, og kortvarigt hen over formiddagen kan man få nogen eller ligefrem meget sol, inden det skyer til igen ud på eftermiddagen, siger Thomas Mørk.

Selvom morgenen byder på ærgerligt vejr, er der altså lidt solstråler til de tålmodige. Og faktisk bliver eftermiddagen ved med at give.

Man skal sørge for at nyde solen, selvom den ikke er fremme længe. De næste mange dage byder nemlig på meget mere indevejr. Foto: TV 2 Vejret

- Bemærk temperaturen, en otte-ti grader hvor man får de højeste temperaturer. Det ligner en nogenlunde hæderlig dag med nogenlunde tørt vejr, siger vejrværten om søndagens vejr.

Læs også Derfor falder fastelavn så sent i år

Man skal dog sørge for at få nydt soltimerne søndag, selvom de er få, for de resterende fire dage i femdøgnsprognosen bliver regnfulde og lidt koldere.