Efter udbredt nattefrost: Søndagen bliver kold og tør

Husk handskerne, hvis du skal tidligt udenfor søndag morgen. Efter udbredt østjysk nattefrost vil morgenen være ganske kølig.

- Allerede inden midnat lørdag var der nattefrost flere steder, fortæller vejrvært ved TV2 Vejret Per Christiansen.

Koldest blev det i Aarhus Kommune, hvor den lavest målte temperatur på -2,5 grader blev målt ved 6-tiden søndag morgen. Der kan derfor fortsat være temperaturer under frysepunktet i det østjyske søndag morgen.

Stort set samtlige østjyske kommuner fik nattefrosten at føle natten til søndag. Undtaget var kun Samsø, der på grund af sin placering midt i Kattegat, der nu er lunere end landjorden, ikke kom under 5 grader i nattetimerne.

Så kold var natten Aarhus -2,5 Skanderborg -2,4 Silkeborg -2.3 Horsens -2,1 Odder -1,6 Favrskov -1,4 Randers -1,2 Syddjurs -1,2 Norddjurs -0,6 Samsø 5,3

Smuk efterårsdag

Søndag ser ud til at blive en flot dag.

- Det bliver meget koldt fra morgenstunden. Solen kommer på himlen omkring kl. 7.40 og så bliver det en flot dag igen, siger Per Christiansen. Op ad dagen kan der dog godt drive lidt bygeskyer ind.

- Der kan altså godt ude fra kysterne komme nogle byger ind fra det hav, der nu er lunere end kysten. Om sommeren dannes bygerne inde over land, for der er landjorden lunest, men nu dannes bygerne over havet, lyder forklaringen.

Tirsdag får vi et vejrskifte, hvor temperaturerne igen kommer op over 10 grader. Der vil dog også komme flere skyer og regn.

Mere frost

En klar aften søndag betyder udsigt til mere frost natten til mandag, hvor det kan blive nødvendigt at finde isskraberen frem, før bilen er klar til at køre ud i morgentrafikken.

- Her kan temperaturerne komme ned på omkring minus to grader. Der kan være en del bilruder, der lige skal have fjernet noget is, før man skal afsted, siger Per Christiansen

Tirsdag skifter vejret imidlertid og vi får igen mildere vinde over det østjyske.

- Vinden går i sydvest og det bliver en lunere luft, der kommer op over Østjylland, fortæller Per Christiansen.

- Det bliver dog også mere regnfuldt. Især tirsdag.