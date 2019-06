Sølund takker af for i år: Se de livsglade billeder her

Se billederne nederst i artiklen.

Det er nærmest umuligt at finde en, som ikke smiler under årets Sølund Musik-Festival.

For 34. gang blev festivalen afholdt for fuld musik tirsdag til torsdag i denne uge.

Julie har haft det sjovt til festivalen, og koncerten med Birthe Kjær var et af de mange højdepunkter.

Julie er en af de 20.000 gæster, som har været med på festivalen i år.

- Det har været sjovt. Det fedeste er alle sangene, griner Julie, da TV2 ØSTJYLLAND fanger hende på vej til koncert.

Hun ser allermest frem til aftenens brag med Rasmus Seebach.

Charlotte har også haft en fest.

- Der har været god musik, og jeg har hygget mig med mine venner, siger hun.

Glæden fortsatte gennem regnen

Kraftig regn ramte festivalen onsdag aften, hvilket ærgrer festivalchefen Lasse Mortensen. Det koster festivalen økonomisk, men det er ikke det værste, mener Lasse Mortensen.

- Det er træls, at de skal ud i sådan noget vejr. Det har de ikke fortjent, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Men det overskygger langt fra den glæde, som igen i år er kendetegnende ved festivalen.

- Det er gået godt. Alle er glade, og vi har stadig danmarks bedste festivalsstemning, siger Lasse Mortensen.

Nyd de glade billeder her!

Flere festivaldeltagere havde selv instrumenter med, som de spillede på under koncerterne.

Guitarspil og håndtegn til koncerten med Wafande.

Også bamser var med til de store koncerter.

På festivalens sidste dag viste vejrguderne sig fra deres bedste side. Festivalchefen kalder vejret for "fuldstændig perfekt".

Der er store smil hos de heldige, som fik plads helt oppe foran.

Festivalchefen fortæller, at politistyrken for år tilbage blev fordoblet. Fra én til to betjente.

Der er god stemning blandt publikum, når kunstnerne fyrer den af på scenen.

Mads og René har været 11 år på festivalen sammen. Og de tøver da heller ikke med at hjælpe hinanden med at sætte et nyt telt op, når det viser sig, at det andet var utæt.

Maja har taget sin dukke Mia Maja med til festival. De har været sammen i et år, efter Maja købte dukken af en veninde for 300 kroner.

Trommestikkerne var klar til alle koncerterne, og de blev flittigt brugt.

Jacob har altid en nummerplade med, når han er ude. Her står hans navn og telefonnummer på.

Endnu flere smil fra Sølund Musik-Festival.

Alexander og Orla kender hinanden fra skolen og har været til festivalen flere gange.

Køen til autografskrivning hos Kandis var mere end 50 meter lang.

Alex er en af de heldige, som har fået autografer fra Kandis.

David Skunk har været gøgler på Sølund i 15 år.

Karsten elsker bajere og god musik. Derfor er Sølund et af årets højdepunkter.

Der er mange Seebach-fans blandt deltagerne til årets Sølund Musik-Festival.

Gruppen her har fået tre kys på kinden og 70 kram. De er der dog ikke for at score damer, forklarer de.

Sara elsker Kandis Johnny og ansigtsmaling.

Lyden foran højtalerne til store scene blev for høj for enkelte deltagere.

Elsker pink. Og sådan er det.

Han bliver kaldt Audi-manden, og han har eftersigende mødt Tom Kristensen flere gange.

Stemning, smil og vink fra første række til Birthe Kjær koncert.

Piktogrambøger blev uddelt til årets festival, så udviklingshæmmede med kommunikationsbesvær kunne tale med hjælpere og andre festivalgæster.