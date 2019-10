Se den søde video: Skolebørn samler ind til julemærkehjem

Det her er en rigtig dejlig historie.

Eleverne på Interskolen i Viby har nemlig i september samlet penge ind til Julemærkehjemmet i Hobro i forbindelse med skolens årlige Støt-en-sag-dag.

Læs også Supermarked evakueret - politi melder om muligt kemikalieudslip

Derfor kom en 5. klasse i dag på uventet besøg i Hobro.

- Vi har samlet 21.000 kroner ind og havde på forhånd spurgt julemærkehjemmet, hvad de ønskede sig, for vi ville gerne give dem et eller andet fysisk, vi kunne overdrage til dem, siger Mona Winther Krogh, der er pædagog på Interskolen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Makronkager og sambusaer skulle der til

Julemærkehjemmet ønskede sig mountainbikes, så det fik de. Fem spritnye cykler.

Julie Gomez og Samira Abdirisaq er nogle af de elever, der har samlet ind.

- Jeg har lavet makronkager, så folk kunne købe dem, siger Julie Gomez fra 5.A på Interskolen

Læs også Kirkes stjålne stager er tilbage - tyv prøvede at sælge dem få kilometer derfra

- Og min mor lavede sambusaer, siger Samira Abdirisaq.

- Det er dejligt at give, for så ved man, at man har gjort noget, siger Julie Gomez.

- Ja, man får en god følelse, når man har hjulpet nogle andre, der har brug for det mere end en selv, siger Samira Abdirisaq.

Glad for gaven

Et af børnene, der kommer til at nyde godt af gaven, er 11-årige Zlatan Kasumovic. Han kæmper med overvægt og er på Julemærkehjemmet for at tabe sig.

- Jeg er i gang med min niende uge og indtil videre har jeg tabt mig ni kilo. Det er jeg rigtig stolt af, siger Zlatan Kasumovic.

Læs også Ikonisk forlystelse lukket: Denne skæbne venter jungle-dyrene

Hans mål er ti kilo, men han giver det et forsøg at komme helt op på tolv kilo. Og han er glad for gaven.

- Jeg synes, de er rigtig søde. Cykler hjælper en meget, fordi man træder rundt i pedalerne. Og hvis man bare bliver ved, så skal du nok tabe dig, siger Zlatan Kasumovic.