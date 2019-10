Socialdemokrat er blevet løsgænger: - Jeg kan ikke få lov til at kæmpe børnenes kamp

Fast normering i vuggestuer og børnehaver, gode folkeskoler med fokus på forældresamarbejder samt bedre vilkår for børn i mistrivsel.

Det er blot nogle af de sager, Dorthe Borgkvist især har kæmpet for hos Socialdemokratiet i Børn- og Ungeudvalget i Aarhus Kommune.

Det gør hun fortsat, men ikke længere som socialdemokrat. Den 52-årige politiker har nemlig netop i dag valgt at melde sig ud af partiet og i stedet blive løsgænger i Børn- og Ungeudvalget.

Jeg har fået et valg. Men det er bare ikke et valg, jeg kan bruge til noget. Jeg kunne vælge imellem at skifte til et andet udvalg eller forlade partiet helt. Dorthe Borgkvist, byrådsmedlem, Aarhus Kommune

Det er dog ikke med hendes egen gode vilje. Ifølge hende har partiet nemlig givet hende et ultimatum.

- Jeg har fået et valg. Men det er bare ikke et valg, jeg kan bruge til noget. Jeg kunne vælge imellem at skifte til et andet udvalg eller forlade partiet helt, men jeg stillede ikke op for at sidde i et andet udvalg, siger Dorthe Borgkvist til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Dorthe Borgkvist fik hun valget i dag, tirsdag, under socialdemokratiets gruppemøde og i samme ombæring tog hun beslutningen om at blive løsgænger.

”Den bedste opstilling”

Det er den nye ledelse i socialdemokratiets byrådsgruppe, der har givet Dorthe Borgkvist valget om at blive i partiet, hvis hun altså forlod Børn- og Ungeudvalget.

Det bekræfter gruppeformanden Lone Hindø også til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der er to år til Kommunalvalget. Vi begynder at nærme os, hvor vi skal have den allerstærkeste opstilling, og den går vi efter at finde. Derfor har vi ønsket at ændre i konstitueringen, siger Lone Hindø til TV2 ØSTJYLLAND.

Betyder det, at I ikke ser Dorthe Borgkvist som en del af det stærkeste hold i Børn- og Ungeudvalget?

- Sådan kan man ikke sige det. Vi har haft overvejelser om, at vi vil bruge de kræfter, vi har, og de muskler vi har og så ændre i konstitueringen. Vi havde gerne set, at Dorthe Borgkvist, havde deltaget i et andet udvalg, men vi respekterer hendes valg, siger Lone Hindø.

Jeg har stadig meget at kæmpe for i udvalget, og der vil jeg blive. Det var på grund af børnene, jeg valgte at involvere mig i politik. Dorthe Borgkvist, byrådsmedlem, Aarhus Kommune

Vil kæmpe børnenes kamp

Den nu tidligere socialdemokrat, Dorthe Borgkvist, ønsker ikke at være medlem i et andet udvalg. Da hun i 2017 stillede op til valg, var det nemlig med en ting på hjertet: hun ville skabe bedre vilkår for børn og forældre.

- Jeg har stadig meget at kæmpe for i udvalget, og der vil jeg blive. Det var på grund af børnene, jeg valgte at involvere mig i politik. Jeg vil ikke sidde i et andet udvalg. Det vil heller ikke være fair over for de stemmer, jeg fik dengang, siger Dorthe Borgkvist til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Nu skal jeg sidde i børn og unge udvalget og være løsgænger og tale de sager, jeg gerne vil tale. Jeg er børnenes og forældrenes byrådsmedlem nu og ikke Socialdemokratiets, siger Dorthe Borgkvist.

