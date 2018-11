Snu østjyde: Bestilte fremvisning og fandt sine stjålne ting

I sidste uge havde en ung mand på 22 år indbrud i garagen ved sin landejendom i Gjerlev nord for Randers.

Den unge mand var dog mere snu end indbrudstyvene, der havde stjålet flere af hans ting. Han havde nemlig en mistanke om, hvor de stjålne genstande var havnet, og det førte til opklaring i sagen, oplyser Østjyllands Politi.

Vi har sigtet de to beboere i ejendommen for indbrud og hæleri. Janni Lundager, pressemedarbejder, Østjyllands Politi

- Vi har sigtet de to beboere i ejendommen for indbrud og hæleri, siger Janni Lundager, pressemedarbejder hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ejendommen, som den 22-årige mistænkte for at huse hans ejendele, var nemlig til salg. Og her var han snu - han kontaktede nemlig fluks ejendomsmægleren og bestilte en fremvisning.

Læs også Indbrudsbølge hærger: Poul fik endevendt sit hjem

Under fremvisningen stod det klart, at flere af hans ejendele var i og omkring huset.

De sigtede er en 24-årig mand og 20-årig kvinde, oplyser Østjyllands Politi.

Begge sigtede erkender, at kosterne stammer fra indbrud. Janni Lundager, pressemedarbejder, Østjyllands Politi

Ved indbruddet fik den 22-årige sjålet flere ting – herunder en trailer, et køleskab, en computerskærm og noget værktøj. Ting, som han nu får tilbage.

- Begge sigtede erkender, at kosterne stammer fra indbrud. Der er dog flere ting i huset, som ikke stammer fra den 22-årige, så det er vi ved at efterforske, siger Janni Lundager.

Læs også Kvinde fra Randers blev sur – slog mand i ansigtet med sin håndtaske

Sagen bliver fortsat efterforsket, da politiet skal have fastlagt, hvor de resterende koster stammer fra.