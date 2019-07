Snorkeltur for begyndere: Som at svømme i Harry Potter-landskab

Selvom det er sommerferie, så betyder det ikke, at man ikke kan lære noget nyt. To gange i ugen er det nemlig muligt at komme på en guidet snorkeltur i nationalparken ved Mols Bjerge.

- I Nationalpark Mols Bjerge har vi 30 kvadratkilometer beskyttet havnenatur, som ingen kender noget til, fortæller friluftvejleder hos Nationalpark Mols Bjerge Kristian Herget.

Vi har aldrig prøvet at snorkle før, og her kan alle være med. Helene Lysebjerg Grenild, deltager

Turene er for begyndere, og den mulighed greb en familie, som er på ferie i området.

- Jeg synes, at det lød enormt spændende. Jeg ville gerne have den oplevelse med mine børn. Vi har aldrig prøvet at snorkle før, og her kan alle være med, siger Helene Lysebjerg Grenild, som var afsted med sine to børn.

03:26 VIDEO: Familien stod klar i vandkanten med snorkeludstyr. Luk video

Oase under vandet

Familien og de andre deltagere kommer gennem en grundtræning og får forskellige metoder med.

- Vi starter med grundtræning, hvordan trækker man vejret, hvordan holder man balancen i vejret, hvordan føles det, når man pludselig har dragt på. Så starter vi stille og roligt og svømmer derud to og to, siger Kristian Herget.

Der er en kæmpe diversitet af forskellige tang- og algearter. De vil opleve at komme til at svømme i et Harry Potter-landskab. Kristian Herget, friluftvejleder, Nationalpark Mols Bjerge

Snorkelturene er arrangeret af Mols Bjerge og giver dem mulighed for at opleve en unik natur under vandet.

- Vi skal ud til den store sten - Blak. Vejen derud er fantastisk. Der er en kæmpe diversitet af forskellige tang- og algearter. De vil opleve at komme til at svømme i et Harry Potter-landskab.

