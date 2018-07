Ung kvinde dømt: Snød kunder for tusindvis af kroner til Ladies Night

En 26-årig kvinde blev tirsdag idømt halvandet års fængsel ved Retten i Horsens.

Her blev hun fundet skyldig i 30 forhold vedrørende bedrageri, databedrageri, underslæb og dokumentfalsk for omkring 1.032.000 kroner.

Den unge kvinde er bosnisk statsborger, og hun var sigtet for ialt 67 forhold.

De mange lovovertrædelser er blandt andet foregået på messer og Ladies Night-arrangementer i flere jyske byer overfor leverandører af forskellige varer og ydelser.

I forbindelse med krav om forudbetaling havde kvinden fremsendt dokumentation for betaling til de pågældende leverandører og til kunder, der havde købt tøj og sko. Kvinden indtastede og hævede større beløb på kundernes konti end det, de købte for, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Trukket 10.000 kr for køb af sko

Et af arrangementerne foregik i Skanderborg den 9. oktober 2017. Her følte deltagere sig snydt og bedraget. De købte ting til eventet Ladies Night for få hundrede kroner. Efterfølgende havde de dog fået trukket flere tusinde kroner på deres betalingskort.

En af dem er Cristina Christensen. Hun købte et par sko til 500 kroner.

- Men det viste sig at være meget dyrt. Det blev en dyr fornøjelse, fortalte hun efter arrangementet til TV2 ØSTJYLLAND.

Et par dage efter fik hun nemlig et opkald fra sin mand - der var trukket 10.000 kroner på kortet.

Og hun var langt fra den eneste.

Inge-Lise Mejlgård købte et tørklæde til 100 kroner - men hun fik trukket 10.000 kroner.

Dem, der blev snydt, købte deres ting fra en stand, som de mener arrangøren står bag. Her kunne de ikke bruge MobilePay, men skulle bruge en dankortterminal.

Den kvittering kom på en SMS. Og på kvitteringen stod der også 500 kroner. Men alligevel blev der trukket 10.000 kroner.

- Det er gennemtænkt bedrageri, mente Cristina Christensen.

Cristina Christensen kontaktede efterfølgende hende, hun købte skoene af.

- Hun siger, det er ikke hendes fejl, selv om det var hende, der stod med terminalen, lød det.

Tilståelsessag

Sagen blev gennemført som en tilståelsessag. Straffen på halvandet års fængsel er en kombinationsdom. Det vil sige, at den 26-årige kvinde skal afsone de seks måneder. Resten af dommen er betinget med vilkår om tilsyn og prøvetid.

Kvinden fik desuden en bøde på 50.000 kroner for overtrædelse af færdselsloven og en ubetinget frakendelse af førerretten i seks måneder.

I de forhold, som hun blev kendt skyldig i, skal hun betale erstatning. Hun fik samtidig en betinget udvisning.

Den 26-årige kvinde udbad sig 14 dages betænkningstid i forhold til, om hun ønsker at anke domme.