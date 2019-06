Snickers tilbagekaldes - kan fremkalde allergisk reaktion

Mange er svært glade for Snickers, men lige nu er der nogle af de populære chokoladevarer, som man måske gør bedst i at undgå.

Det fremgår af Fødevarestyrelsens hjemmeside, at Mars Danmark tilbagekalder en række Snickers-pakker (Snickers 4 pack), der er mærket på litauisk.

Det betyder, at mælk, laktose, jordnødder og æg ikke er deklareret på dansk, og at personer, der ikke tåler de nævnte allergener kan få en allergisk reaktion ved at spise af chokoladebarerne.

Det er indholdet i Snickers-pakker som disse, der kan fremtvinge en allergisk reaktion hos mennesker med visse allergier.

Snickers-pakkerne er solgt i Aldi, LIDL, COOP, Salling og på Nemlig.com.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at kassere produktet eller levere det tilbage til butikken, hvor det er købt.

Herunder kan du se de specifikke varer, der nu tilbagekaldes:

SNICKERS® 4 PACK

Batch: 914E1NLD03

Mindst holdbar til: 29-03-2020

EAN-nummer: 5000159384209