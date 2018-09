Snart slutter sensommervejret brat - torden og styrtregn venter

En koldfront skubber på fredag vores lune sensommerluft mod øst og åbner derved for mere ustadigt efterårsvejr fra vest.

Efteråret har vist sig fra sin ret så pæne og lune side de seneste dage, og det fortsætter lidt endnu.

Men det hele ender med et brag op til weekenden. Regn og torden venter sammen med lavere temperaturer og blæst.

Så det er med at nyde sensommersolen og de behagelige temperaturer i dag og i morgen, inden en markant koldfront åbner for et ustadigt efterårsvejr.

Sensommeren synger på sidste vers. En koldfront med torden og styrtregn skal passere Danmark fredag, og det åbner for køligere og mere ustadigt efterårsvejr fra sydvest og vest. Foto: TV 2 Vejret

Lune østlige vinde til at begynde med

Onsdag er - ligesom tirsdagen - begyndt med dis og tåge flere steder, men solen har endnu magt, så vi ender med at få nogen eller meget sol i det meste af landet og 20 til 23 grader.

Eneste undtagelse er det nordvestlige Jylland, hvor skyer fra Nordsøen strømmer ind over land med enkelte byger hist og her.

Sådan vil billedet også være torsdag, dog bliver det lidt mere blæsende fra en østlig og sydøstlig retning.

En kunstig skov er i disse dage skudt op i bydelen Aarhus Ø. Foto: Kio Jørgensen Ng - privat

Torden og kraftig regn

Allerede torsdag aften og natten til fredag trækker det op til regn fra vest og sydvest, når en koldfront bevæger sig ind over Danmark fra Nordsøen.

Fronten adskiller to markant forskellige vejrtyper - sensommer på østsiden og efterår på vestsiden af fronten - og den skarpe kontrast gør, at der med stor sandsynlighed kan være kraftig regn og torden i fronten.

Prognoserne lader fronten og det tilhørende regn- og tordenvejr bevæge sig hen over landet fredag, og derved åbner den for, at luft fra vest begynder at strømme ind over os.

Det giver os en helt anden vejrtype end den, vi har været vant til de seneste måneder. Vekslende skydække, perioder med regn og byger og temperaturer på 14 til 18 grader, når det er varmest, og generelt blæsende vejr.

Sensommervarmen er dog ikke langt syd for Danmark, så vi kan måske opleve, at den i næste uge gør et forsøg på at komme tilbage.

Men indtil videre ligner det vejr, som passer lidt bedre til årstiden, hen over weekenden.